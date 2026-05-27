Valentin Stan: Rusia afirmă că Letonia își oferă teritoriul Ucrainei ca să lanseze drone. Rutte ne spune doar că e o declarație ridicolă, dar fără să explice și motivele pentru care nu e posibil acest scenariu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Letonia își oferă teritoriul Ucrainei pentru a lansa drone împotriva Rusiei.
Ce are? Informații. Că ce? Că Ucraina plănuia să lanseze drone militare din Letonia și alte state baltice. Avertizând că apartenența la NATO nu ar proteja aceste țări de represalii. Adică ataci Rusia din Letonia. Bă, nu te-ai aștepta. Vezi că a vorbit la Consiliul de Securitate, nu pe stradă, nu la un mic. Kievul a trimis deja forțe ucrainene de drone în Letonia. Serviciile Secrete Rusești ar putea depista locațiile de lansare pentru astfel de aeronave. Poftim? Ce ne spun rușii? Că micuții, letoni, cam aruncă cu drone ucrainene în Rusia? Și noi am dărâmat o dronă, nu? Uite mă, vine Zoriana Stepanenko, de la ucrainieni, de la frații tăi, colegii tăi. Și îi zice lui ăsta: Domnule mulțumesc, cuvântul, chestii, domnule Secretar General… Rusia insistă că Letonia își oferă teritoriul Ucrainei pentru a lansa atacuri asupra teritoriului rus cu drone. Susține că apartenența NATO nu va proteja Letonia de posibilă retaliere din partea Rusiei. Ia uite ce a zis ăla la Consiliul Securitate. Întrebarea mea este: Care este reacția dumneavoastră la răspândirea unor asemenea afirmații despre un aliat NATO? Care este reacția dumneavoastră la amenințările venite din partea Rusiei? Ar trebui luate în serios? Sau este doar încă un exemplu de acest tip… Bă, eu mă așteptam… Știi că ăia întreabă: Bă, ce o să faceți voi dacă rușii. Și ăla: Mamă, îi rupem, apărăm, fiecare inch, nu știu ce. Apărăm fiecare inchi, nu știu ce, ăsta spune doar atât…