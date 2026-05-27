Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Rusia afirmă că Letonia își oferă teritoriul Ucrainei ca să lanseze drone. Rutte ne spune doar că e o declarație ridicolă, dar fără să explice și motivele pentru care nu e posibil acest scenariu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Letonia își oferă teritoriul Ucrainei pentru a lansa drone împotriva Rusiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Kievul a trimis deja forțe ucrainene de drone în Letonia. Serviciile Secrete Rusești ar putea depista locațiile de lansare pentru astfel de aeronave. Poftim? Ce ne spun rușii? Că micuții, letoni, cam aruncă cu drone ucrainene în Rusia? Și noi am dărâmat o dronă, nu?

Ce are? Informații. Că ce? Că Ucraina plănuia să lanseze drone militare din Letonia și alte state baltice. Avertizând că apartenența la NATO nu ar proteja aceste țări de represalii. Adică ataci Rusia din Letonia. Bă, nu te-ai aștepta. Vezi că a vorbit la Consiliul de Securitate, nu pe stradă, nu la un mic. Kievul a trimis deja forțe ucrainene de drone în Letonia. Serviciile Secrete Rusești ar putea depista locațiile de lansare pentru astfel de aeronave. Poftim? Ce ne spun rușii? Că micuții, letoni, cam aruncă cu drone ucrainene în Rusia? Și noi am dărâmat o dronă, nu? Uite mă, vine Zoriana Stepanenko, de la ucrainieni, de la frații tăi, colegii tăi. Și îi zice lui ăsta: Domnule mulțumesc, cuvântul, chestii, domnule Secretar General… Rusia insistă că Letonia își oferă teritoriul Ucrainei pentru a lansa atacuri asupra teritoriului rus cu drone. Susține că apartenența NATO nu va proteja Letonia de posibilă retaliere din partea Rusiei. Ia uite ce a zis ăla la Consiliul Securitate. Întrebarea mea este: Care este reacția dumneavoastră la răspândirea unor asemenea afirmații despre un aliat NATO? Care este reacția dumneavoastră la amenințările venite din partea Rusiei? Ar trebui luate în serios? Sau este doar încă un exemplu de acest tip…  Bă, eu mă așteptam… Știi că ăia întreabă: Bă, ce o să faceți voi dacă rușii. Și ăla: Mamă, îi rupem, apărăm, fiecare inch, nu știu ce. Apărăm fiecare inchi, nu știu ce, ăsta spune doar atât…

Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta"
Crin Antonescu: „Nu am nevoie de funcție politică pentru a-mi exprima părerea"
Valentin Stan: Trump a decis să trimită trupe suplimentare în Polonia pentru că l-a susținut pe actualul președinte. Nicușor i-a făcut campanie contracandidatului. Nu a putut nimeni să-l oprească?
Valentin Stan: Bolojan a informat Ambasada SUA despre unele probleme la proiectul nuclear Doicești, chiar dacă nu știe dacă mai este fezabil sau nu
Crin Antonescu: „Istoria se falsifică sau se uită. Nu poți să îi ștergi unui om memoriile"
Crin Antonescu: „Există o dorință radicală de a suprima vocea celuilalt. Este o mișcare bolșevică"
Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția
Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii
UE pregătește schimbări majore pentru anumite state: dreptul de veto, „arma principală" folosită intens de Viktor Orban, ar putea fi suspendat
Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore
Crin Antonescu explică principalul reproș pe care îl face lui Ilie Bolojan și-l compară cu un bolșevic: vrea să înceapă istoria lui nouă!
