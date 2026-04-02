Crin Antonescu: „Este inadmisibil ca Spania să nu permită SUA să pătrundă în spațiul aerian. Războiul din Iran este al supraviețuirii mondiale”

În ediția de marți seară, 31 martie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, Crin Antonescu a tras un semnal de alarmă privind conflictul cu Iranul, criticând diviziunile interne din SUA și pozițiile europene. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Crin Antonescu a subliniat nebunia dezbaterilor interne americane pe tema războiului:

„Povestea asta, războiul ăsta din Iran. Păi, dar războiul din interiorul Statelor Unite în legătură cu asta este nebunesc. Sunt momente jenante cu Trump, sunt momente aberante. Cred că le face servicii adversarilor săi prin comportament, prin stil, prin declarații. Dar eu, american, indiferent cât l-aș detesta pe Trump, într-un război cu Iranul care nu e un război așa oarecare, nu e chestia din Venezuela, trebuie susținut și câștigat.”

Antonescu: Refuzul Europei de a permite SUA acces aerian în Iran e o prostie civilizațională – stânga-dreapta devine irelevantă

Crin Antonescu a criticat dur refuzul unor lideri europeni, precum Sanchez, Macron sau chiar Italia de a nu permite SUA să folosească spațiul aerian iranian:

„E un război cu cineva care este o amenințare vitală pentru tine ca civilizație. În momentul ăla înseamnă că bătălia asta neo-stânga, neo-dreapta este atât de mare, încât noi să mai vorbim aici de PNL, PSD este nesemnificativ”

Gazda Marius Tucă l-a întrebat apoi despre susținerea din România pentru regimul ayatolahilor, dincolo de ura anti-Trump observată la figuri precum Nicușor Dan sau Bolojan. Antonescu a oferit două explicații principale, făcând referire la emisiunea anterioară cu Vali Stan: