Crin Antonescu: „Este inadmisibil ca Spania să nu permită SUA să pătrundă în spațiul aerian. Războiul din Iran este al supraviețuirii mondiale”

Serdaru Mihaela

În ediția de marți seară, 31 martie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, Crin Antonescu a tras un semnal de alarmă privind conflictul cu Iranul, criticând diviziunile interne din SUA și pozițiile europene. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Crin Antonescu a subliniat nebunia dezbaterilor interne americane pe tema războiului:

„Povestea asta, războiul ăsta din Iran. Păi, dar războiul din interiorul Statelor Unite în legătură cu asta este nebunesc. Sunt momente jenante cu Trump, sunt momente aberante. Cred că le face servicii adversarilor săi prin comportament, prin stil, prin declarații. Dar eu, american, indiferent cât l-aș detesta pe Trump, într-un război cu Iranul care nu e un război așa oarecare, nu e chestia din Venezuela, trebuie susținut și câștigat.”

Antonescu: Refuzul Europei de a permite SUA acces aerian în Iran e o prostie civilizațională – stânga-dreapta devine irelevantă

Crin Antonescu a criticat dur refuzul unor lideri europeni, precum Sanchez, Macron sau chiar Italia de a nu permite SUA să folosească spațiul aerian iranian:

„E un război cu cineva care este o amenințare vitală pentru tine ca civilizație. În momentul ăla înseamnă că bătălia asta neo-stânga, neo-dreapta este atât de mare, încât noi să mai vorbim aici de PNL, PSD este nesemnificativ”

Gazda Marius Tucă l-a întrebat apoi despre susținerea din România pentru regimul ayatolahilor, dincolo de ura anti-Trump observată la figuri precum Nicușor Dan sau Bolojan. Antonescu a oferit două explicații principale, făcând referire la emisiunea anterioară cu Vali Stan:

„Există anti-Israel, o tendință veche în comunitatea europeană, vorbesc de establishment-ul de la Bruxelles, mai veche, dinainte. Nu știu dacă e chiar antisemitism, dar la fondul problemei s-ar putea să aibă dreptate. Nu împărtășesc optimismul lui Vali Stan, aș vrea să aibă dreptate, dar nu sunt așa de optimist.”

Citește și

EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
09:30
Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
09:00
Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
08:30
Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”
08:00
Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”
07:30
Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

