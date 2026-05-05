Valentin Stan: Piloții Forțelor Militare Britanice a două aeronave plecate din România au avut autorizație de angajare pentru a doborî drone rusești pe teritoriul Ucrainei. Aceasta e angajare directă în război

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum piloții britanici au decolat de pe bazele românești pentru a doborî drone din spațiul aerian ucraineanUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Cât crezi că îl costă pe Putin să pună mâna pe telefon, să sune la Casa Albă, la Trump și să-i spună mister president, voi ataca baza de la Fetești, de unde avioane Eurofighter Britanice au angajat forțele aeriene rusești. Luați măsuri pentru a vă proteja, dacă aveți instalați acolo. Și americanii vor spune că facem o rotire de trupe, tot ce e posibil și facem o rotire de trupe… Și peste 5 zile avem niște rachete peste baza de la Fetești, fără ca americanii să fie acolo.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum piloții britanici au decolat de pe bazele românești pentru a doborî drone din spațiul aerian ucrainean. Acesta a început prin a spune că MApN a dat un comunicat oficial despre care nu s-a vorbit în presă. Jurnalistul susține că un asemenea eveniment pune România la un pas de conflict direct cu Rusia.

De câte ori am spus eu aici că o să ajungem la război cu Rusia? De nenumărate ori. Vrei să afli ceva de la MApN? Au avut autorizare să doboare drone rusești în spațiul aerian ucrainean. Ceea ce înseamnă angajare în conflict militar cu Rusia, angajare directă a României. Că au plecat din România. Și ăștia au dat comunicat. Este comunicat oficial MApN. Ai văzut ceva în presa română? Nu, absolut nimic. Comunicat oficial care spune ce? Că piloții britanici decolează de pe bazele României pentru a angaja misiune de luptă pentru doborârea dronelor rusești din Ucraina. Ceea ce înseamnă angajare directă în război. Treaba asta a fost observată de o instituție care se ocupă cu așa ceva. Este vorba de Military Watch. Pentru că periculozitatea a ceea ce se întâmplă aici e mai mare decât moțiunea ta de cenzură pentru România sau războiul din Iran. Ce zice aici, micuțele? Ministerul Apărării din Regatul Unit a permis pentru prima dată avioanelor de luptă euro fighter staționate în România să doboare aeronave rusești în spațiu aerian ucrainean. Aeronave fără pilot, deci drone. Dar noi nu știm ce au avut ăia pe radar. Exact ce avioane au fost, ce drone… S-a stabilit un precedent pentru ca membrii NATO să joace potențialul rol mult mai activ în campania aeriană în desfășurare împotriva Rusiei. Cât mai ai până la un angajament în războiul cu Rusia? În condițiile date, mai e o aruncătură de băț. Cât crezi că îl costă pe Putin să pună mâna pe telefon, să sune la Casa Albă, la Trump și să-i spună mister president, voi ataca baza de la Fetești, de unde avioane Eurofighter Britanice au angajat forțele aeriene rusești. Luați măsuri pentru a vă proteja, dacă aveți instalați acolo. Și americanii vor spune că facem o rotire de trupe, tot ce e posibil și facem o rotire de trupe… Și peste 5 zile avem niște rachete peste baza de la Fetești, fără ca americanii să fie acolo.

