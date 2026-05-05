Valentin Stan: Trump a prelungit cu o lună ridicarea sancțiunilor pe petrol rusesc, iranienilor le-a dublat sancțiunile prin introducerea blocadei

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre Trump care a prelungit cu o lună ridicarea sancțiunilor de petrol rusesc iar iranienilor le-a dublat sancțiunile printr-o blocadă. Acesta spune că președintele american a întârit aceste sancțiuni prin introducerea blocadei totale.
Uite aici, ăsta e, OFAC-ul. Da? Office of Foreign Assets Control (n.r. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine)… Ce a făcut OFAC-ul? A ridicat sancțiuni, ghici pentru cine? Deci fii atent 12 martie vezi până pe 11 aprilie, o lună de zile. Deci ce a făcut Trump? Bă, am treabă cu Iranul, e clar că acolo se blochează petrolul. Micuților ruși, băgați niște petrol. Deci ăsta e cu petrolul rusesc. Fii atent acum ce se întamplă cu petrolul iranian. Același OFAC… Ce zice Trump? Face exact același lucru pe care l-a făcut pentru ruși. Adică autorizează niște livrări de petrol iraniene în afara sancțiunilor. Asta nu înseamnă că au ridicat sancțiunile, înseamnă că au autorizat… Atenție la dată. Când se întamplă asta? Din data de 20 martie, până pe 19 aprilie. Deci le dă iranienilor o lună de zile. Mearsheimer pe 27 martie, săracul, are impresia că americanii au ridicat sancțiunile total. Numai că ghici ce s-a întâmplat. Atenție, se ridică niște sancțiuni pe 20 martie. O lună de zile până pe 19 aprilie. Această decizie este anulată de Trump pe 13 aprilie, pentru că atunci instaurează blocada. Deci nu numai că Trump anulează această decizie, nu numai că păstrează sancțiunile, le întărește introducând o blocadă totală. Dar îți mai arăt care e diferența între iranieni și ruși la capitolul ăsta. În momentul în care a expirat luna aia pentru care se autorizase livrări de petrolului rusesc. În afara sancțiunilor, ghici ce au făcut? Americanii, au reînnoit-o iată, pe 17 aprilie sunt autorizate până pe 16 mai. Uite blocada, asta e a doua zi, pe 14 aprilie. Pe 13 aprilie a fost instaurată, ăia aveau până pe 19 aprilie. Trump le-a anulat povestea aia. De ce le-a anulat-o? Pentru că el a avut o strategie pe contingency plans (n.r. planuri de rezervă). Într-o primă fază, a încercat o rezolvare pașnică, nu? Cu iranienii, a făcut un gest de bunăvoință, după care i-a ras. Pentru că era clar că acolo trebuie făcut altceva. Și s-a aplicat acest lucru. Blocada, atenție, este pe toată coasta Iranului până la frontiera cu Pakistan.