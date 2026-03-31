Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Crin Antonescu: „Trebuia ca cineva să-i aranjeze lui Nicușor o întâlnire privată cu Trump. Vizita Mirabelei în SUA nu era un eveniment de mediatizat"

Serdaru Mihaela

Crin Antonescu, în emisiunea Marius Tucă Show de marți, 31 martie 2026, a comentat cu ton ironic și critic episodul în care președintele Nicușor Dan a fost prezentat în presă ca fiind protagonistul unui „mare summit” cu Donald Trump, subliniind că întâlnirea reală a fost de fapt foarte modestă și formală. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show 

Potrivit declarațiilor din emisiune, Antonescu a spus că nu are o problemă personală cu Nicușor Dan, ci cu „cei care vin și îmi spun ce mare summit a făcut el cu Trump”, când, de fapt, președintele român a reușit doar o strângere de mână rapidă, aproape forțată, într‑o formă de „salut degradant” în care a fost împins de un ofițer de securitate. Antonescu a mai subliniat că, dacă nu reușești să obții măcar trei minute de tet‑à‑tet, o poză decentă sau o discuție minimă, atunci nu poți vorbi de „summit”

„Deci eu n-am o problemă cu Nicușor Dan, dar eu am o problemă cu cine vine să-mi spună ce mare summit a făcut el cu Trump, când Trump abia a dat mâna cu el și Nicușor Dan a fost împins de cei de la securitate. Ce îi reproșez, dacă e să îi reproșez, este așa, dacă n-am reușit să aranjez, că asta se aranjează trei minute să stau cu el, să dau mâna, să fac o poză sau să am un tet‑à‑tet, asta e. Îmi văd de treabă cu decență” , spune Crin Antonescu 

În aceeași linie, Antonescu a ironizat mediatizarea dezechilibrată a unor gesturi simbolice, cum ar fi prezența domanei Mirabela care citește o replică de două minute, transformând‑o într‑un „mare eveniment” al României, la fel de artificial ca și „summitul” cu Trump.

Crin Antonescu: „Dacă n-am nimic cu Nicușor Dan, cu atât mai puțin am cu doamna Mirabela. Ok, a fost o acțiune, o mediatizăm. A fost femeia acolo, a stat pe un scaun, a citit o chestie, două minute. Ok…”

Mediafax
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
» Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Click
Patru zodii vor triumfa, începând cu data de 13 aprilie. Acești nativi vor avea noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Singura imagine cunoscută cu o femeie romană luptând cu un animal sălbatic într-o arenă
CONTROVERSĂ USR atacă voalat PSD după scandalul de azi, “mita din cutia de pantofi” și amintește de scandalul “mita la portbagaj”
22:24
USR atacă voalat PSD după scandalul de azi, “mita din cutia de pantofi” și amintește de scandalul “mita la portbagaj”
FLASH NEWS Ultimele mesaje despre pace de la Teheran. Ce spun oficialii iranieni despre posibilitatea încheierii războiului cu SUA
21:54
Ultimele mesaje despre pace de la Teheran. Ce spun oficialii iranieni despre posibilitatea încheierii războiului cu SUA
UTILE Mesaje de 1 aprilie și urări haioase pentru cei care își serbează ziua de naștere în ziua păcălelilor
21:37
Mesaje de 1 aprilie și urări haioase pentru cei care își serbează ziua de naștere în ziua păcălelilor
FLASH NEWS Băsescu îl ridiculizează pe Trump și îi sugerează să se retragă din Iran și să lase europenii la negocieri
21:12
Băsescu îl ridiculizează pe Trump și îi sugerează să se retragă din Iran și să lase europenii la negocieri
SCANDALOS Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții
21:03
Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții
SPORT FIFA anunță noile reguli pentru Cupa Mondială din 2026: care sunt cele mai importante patru schimbări
20:44
FIFA anunță noile reguli pentru Cupa Mondială din 2026: care sunt cele mai importante patru schimbări

