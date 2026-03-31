Crin Antonescu: „Trebuia ca cineva să-i aranjeze lui Nicușor o întâlnire privată cu Trump. Vizita Mirabelei în SUA nu era un eveniment de mediatizat”

Crin Antonescu, în emisiunea Marius Tucă Show de marți, 31 martie 2026, a comentat cu ton ironic și critic episodul în care președintele Nicușor Dan a fost prezentat în presă ca fiind protagonistul unui „mare summit” cu Donald Trump, subliniind că întâlnirea reală a fost de fapt foarte modestă și formală. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Potrivit declarațiilor din emisiune, Antonescu a spus că nu are o problemă personală cu Nicușor Dan, ci cu „cei care vin și îmi spun ce mare summit a făcut el cu Trump”, când, de fapt, președintele român a reușit doar o strângere de mână rapidă, aproape forțată, într‑o formă de „salut degradant” în care a fost împins de un ofițer de securitate. Antonescu a mai subliniat că, dacă nu reușești să obții măcar trei minute de tet‑à‑tet, o poză decentă sau o discuție minimă, atunci nu poți vorbi de „summit”

„Deci eu n-am o problemă cu Nicușor Dan, dar eu am o problemă cu cine vine să-mi spună ce mare summit a făcut el cu Trump, când Trump abia a dat mâna cu el și Nicușor Dan a fost împins de cei de la securitate. Ce îi reproșez, dacă e să îi reproșez, este așa, dacă n-am reușit să aranjez, că asta se aranjează trei minute să stau cu el, să dau mâna, să fac o poză sau să am un tet‑à‑tet, asta e. Îmi văd de treabă cu decență” , spune Crin Antonescu

În aceeași linie, Antonescu a ironizat mediatizarea dezechilibrată a unor gesturi simbolice, cum ar fi prezența domanei Mirabela care citește o replică de două minute, transformând‑o într‑un „mare eveniment” al României, la fel de artificial ca și „summitul” cu Trump.