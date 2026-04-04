Crin Antonescu: „Oamenii care l-au votat pe Nicușor Dan devin susținători vehemenți ai lui Bolojan pentru că au un singur criteriu - să dispară PSD-ul”

În cadrul unei ediții a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum susținătorii lui Nicușor Dan s-au mutat înspre Bolojan.
„Ilie Bolojan este un personaj într-adevăr care are o cotă de hate (n.r. ură), cum se spune în limbaj mai nou, mare. Pe de altă parte, Ilie Bolojan este un om politic, cred, care are în momentul ăsta cel mai solid câmp de susținere, ăia 20%. PSD-ul… Nu e o chestiune de aritmetică aici. PSD-ul poate să aibă mai mult de 20%. Eu vorbesc la nivel de individ, de personaj. Pentru că s-a întâmplat o chestiune. Oamenii care l-au votat pe Nicușor Dan, adică 20%, cei din primul tur… Despre ăia vorbim, nu vorbim de turul doi, că nu e relevant. Oamenii ăia care l-au votat pe Nicușor Dan, încet, încet, cred, în acest moment, ei devin niște susținători și întăresc poziția lui Bolojan.”, a explicat politicianul.