Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”

Declarații incredibile făcute de ministrul Economiei. Irineu Darău solicită ca Guvernul Bolojan să rămână la Palatul Victoria până la finalul lui august! Chiar dacă au fost dați jos prin votul Parlamentului, liberalii și USR-iștii se agată de putere cu orice preț.

Darău are și un argument care ar sta în favoarea spuselor sale: statul român are de primit miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acesta ar fi motivul pentru care echipa Bolojan-USR merită să mai rămână la guvernare.

Cum vede lucrurile Darău

Potrivit lui Irineu Darău, actualul Executiv, chiar și cu atribuții limitate, ar putea gestiona mai eficient perioada rămasă pentru atragerea fondurilor europene.

„E aşa de catastrofal scenariul în care acest guvern, fie el cu puteri reduse, să gestioneze treburile curente ale ţării, aşa cum spune Constituţia, până la finalul PNRR? Eu cred că nu. Orice schimbare majoră într-un minister înseamnă, eu zic, minim o lună, dacă mai schimbăm şi secretari de stat şi alte culori politice, minim o lună de reorganizare”, a afirmat ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, România trebuie să aducă în țară cât mai mulți bani europeni și numai echipa actuală de la Palatul Victoria o poate face:

„Avem de luat bani din PNRR. Şi mai avem doar trei luni ca să livrăm toate aceste reforme. Poate sunt subiectiv, dar văd că se lucrează la turaţie maximă în fiecare minister şi miniştrii USR, PNL, UDMR, eu zic că fac treabă bună în această perioadă”.

În opinia lui Darău, orice propunere de prim-ministru trebuie evaluată prin prisma impactului asupra fondurilor europene.

„Nu cred că ne putem juca cu acest lucru, pentru că e vorba de nişte ultime miliarde, nu puţine, de euro care trebuie atrase. Este un scenariu de luat în calcul (n.r. – rămânerea actualului Guvern). Pun pe masă această opţiune pentru a fi comparată cu toate celelalte opţiuni”, a mai declarat ministrul Economiei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Irineu Darău acuză nereguli la ADR: „Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero”

Ministrul Irineu Darău anunţă că a schimbat regulile şi amenzile pentru cei aproape 9.000 de ghizi de turism din România

Doina Pană, noi acuzații privind otrăvirea cu mercur: „Numai tu ai putut să mă otrăvești”. Ce spune despre Schweighofer și mafia lemnului