Prima pagină » Actualitate » Care vor fi salariile profesorilor, medicilor și judecătorilor din 2027. Cum arată noua grilă de salarii a bugetarilor

Ministerul Muncii a publicat proiectul noii legi a salarizării unitare, care include și simulări ale salariilor brute din sistemul public pentru anul 2027. Documentul arată creșteri pentru mai multe categorii profesionale, printre care profesori, medici și asistenți sociali, în timp ce veniturile judecătorilor apar diminuate în statistici, deși oficialii spun că salariile aflate deja în plată nu vor fi reduse.

Proiectul prevede ca legea să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Totodată, raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar ar urma să fie de 1 la 8, iar valoarea de referință pentru 2027 este stabilită la 4.100 lei.

  • Actul normativ trebuie adoptat până la finalul actualei sesiuni parlamentare pentru respectarea termenelor asumate prin PNRR.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat ieri proiectul de lege al salarizării unitare

Ce salarii ar urma să aibă profesorii și medicii

Potrivit simulărilor publicate de Ministerul Muncii, un profesor universitar cu peste 25 de ani vechime ar urma să câștige, în medie, 22.051 lei brut lunar în 2027, față de 21.309 lei în 2026. Salariul minim estimat pentru această categorie ar crește la 20.421 lei.

În cazul profesorilor din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I și peste 25 de ani experiență, salariul mediu brut ar ajunge la 12.166 lei, ușor peste nivelul din 2026.

Creșteri mai consistente apar în cazul cercetătorilor științifici seniori, unde salariul mediu brut ar urca cu aproximativ 31%, până la 17.971 lei.

Și medicii primari ar urma să beneficieze de majorări. Conform documentului, salariul mediu brut estimat pentru 2027 este de 22.016 lei, comparativ cu 21.437 lei în 2026.

Judecătorii apar cu salarii mai mici în simulări

Simulările Ministerului Muncii arată că un judecător cu o vechime între 5 și 10 ani ar urma să aibă un salariu mediu brut de 19.268 lei în 2027, față de 22.907 lei în 2026, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 16%.

Ministrul interimar al Muncii a explicat însă că veniturile aflate deja în plată nu vor fi diminuate.

„Menţinem salariul de bază, deci nu există vreo modificare acolo, dar salariul în plată, având în vedere toate sporurile, primele, lucrurile care s-au dat în instanţă, are o scădere semnificativă de 16%”, a declarat oficialul.

Salarii mai mari pentru grefieri și actori debutanți

Noua lege ar urma să aducă majorări importante și pentru alte categorii din sistemul public. Salariile grefierilor debutanți ar urma să se dubleze, iar actorii aflați la început de carieră ar putea avea venituri mai mari cu aproximativ 60%.

Conform proiectului, cel mai mare salariu din sistemul public ar urma să fie cel al președintelui României. În același timp, șeful Armatei ar urma să câștige cu aproximativ 4.000 de lei mai puțin decât un deputat.

