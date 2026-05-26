Cum arată noul Ferrari Luce, primul model complet electric. Va costa peste 500.000 de euro

În cursul zilei de luni, 25 mai 2026, Ferrari a prezentat modelul „Luce”, prima mașină complet electrică a brandului. Un singur bolid de lux va costa peste 500.000 de euro.

Ferrari a lansat luni primul său automobil integral electric, modelul „Luce”. Acesta reprezintă un pas major pentru producătorul italian în direcția electrificării. Momentul vine într-un context în care mai mulți constructori de mașini sport își reevaluează sau încetinesc tranziția către vehicule electrice.

Modelul a fost prezentat la Roma și este considerat una dintre cele mai importante repoziționări strategice din istoria Ferrari. „Luce” reprezintă un termen care în limba italiană înseamnă „lumină”. Este este un vehicul cu patru uși și poate atinge o viteză maximă de 310 km/h. Potrivit Reuters, mașina este mai mare și are un design diferit de linia clasică a brandului, proiectarea fiind realizată și cu implicarea studioului LoveFrom, fondat de fostul designer Apple Jony Ive.

„Este un risc şi un pariu. Dar este un lucru bun, pentru că Ferrari deschide drumul”, a declarat Phil Dunne, director în cadrul firmei de consultanţă Grant Thornton Stax.

În toamnă încep primele livrări către clienți

Primele livrări către clienți sunt așteptate în luna octombrie a acestui an. Sub conducerea CEO-ului Benedetto Vigna, Ferrari a direcționat investiții importante către electrificare, inclusiv prin dezvoltarea noii facilități „e-building” de la Maranello. Lansarea are loc însă pe fondul unor dificultăți în segmentul sportivelor electrice. Reuters notează că Ferrari a amânat până cel puțin în 2028 al doilea model EV, din cauza cererii reduse, în timp ce Lamborghini a renunțat complet la planurile pentru un model electric în 2030.

Analistul Felipe Munoz (Car Industry Analysis) consideră că „Luce” nu este gândit ca un model de volum, ci ca o mișcare strategică într-un context dominat de avansul producătorilor chinezi de mașini electrice. În acest sens, compania BYD a atras atenția cu supercarul electric Yangwang U9, capabil de mișcări spectaculoase, inclusiv sărituri și manevre coregrafiate.

Ferrari se confruntă cu dificultatea de a-și menține identitatea sonoră și emoțională în tranziția către electrificare. Pentru modelul „Luce”, compania a creat un sistem audio care evidențiază vibrațiile propulsiei electrice, fără a imita sunetul motoarelor clasice pe benzină. Ferrari și-a redus țintele de electrificare, estimând acum că doar 20% din modele vor fi complet electrice până în 2030. Compania mizează pe „Luce” pentru a atrage noi clienți, în special în contextul creșterii interesului pentru mașini electrice pe fondul scumpirii petrolului.

Sursă foto: Ferrari