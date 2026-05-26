Prima pagină » Auto » Cum arată noul Ferrari Luce, primul model complet electric. Va costa peste 500.000 de euro

Cum arată noul Ferrari Luce, primul model complet electric. Va costa peste 500.000 de euro

Cum arată noul Ferrari Luce, primul model complet electric. Va costa peste 500.000 de euro
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cursul zilei de luni, 25 mai 2026, Ferrari a prezentat modelul „Luce”, prima mașină complet electrică a brandului. Un singur bolid de lux va costa peste 500.000 de euro.

Ferrari a lansat luni primul său automobil integral electric, modelul „Luce”. Acesta reprezintă un pas major pentru producătorul italian în direcția electrificării. Momentul vine într-un context în care mai mulți constructori de mașini sport își reevaluează sau încetinesc tranziția către vehicule electrice.

Cum arată noul Ferrari Luce, primul model complet electric. Va costa peste 500.000 de euro

Cum arată noul Ferrari Luce 

Modelul a fost prezentat la Roma și este considerat una dintre cele mai importante repoziționări strategice din istoria Ferrari. „Luce” reprezintă un termen care în limba italiană înseamnă „lumină”. Este este un vehicul cu patru uși și poate atinge o viteză maximă de 310 km/h. Potrivit Reuters, mașina este mai mare și are un design diferit de linia clasică a brandului, proiectarea fiind realizată și cu implicarea studioului LoveFrom, fondat de fostul designer Apple Jony Ive.

„Este un risc şi un pariu. Dar este un lucru bun, pentru că Ferrari deschide drumul”, a declarat Phil Dunne, director în cadrul firmei de consultanţă Grant Thornton Stax.

În toamnă încep primele livrări către clienți

Primele livrări către clienți sunt așteptate în luna octombrie a acestui an. Sub conducerea CEO-ului Benedetto Vigna, Ferrari a direcționat investiții importante către electrificare, inclusiv prin dezvoltarea noii facilități „e-building” de la Maranello. Lansarea are loc însă pe fondul unor dificultăți în segmentul sportivelor electrice. Reuters notează că Ferrari a amânat până cel puțin în 2028 al doilea model EV, din cauza cererii reduse, în timp ce Lamborghini a renunțat complet la planurile pentru un model electric în 2030.

Cum arată noul Ferrari Luce, primul model complet electric. Va costa peste 500.000 de euro

Cum arată noul Ferrari Luce, primul model complet electric 

Analistul Felipe Munoz (Car Industry Analysis) consideră că „Luce” nu este gândit ca un model de volum, ci ca o mișcare strategică într-un context dominat de avansul producătorilor chinezi de mașini electrice. În acest sens, compania BYD a atras atenția cu supercarul electric Yangwang U9, capabil de mișcări spectaculoase, inclusiv sărituri și manevre coregrafiate.

Ferrari se confruntă cu dificultatea de a-și menține identitatea sonoră și emoțională în tranziția către electrificare. Pentru modelul „Luce”, compania a creat un sistem audio care evidențiază vibrațiile propulsiei electrice, fără a imita sunetul motoarelor clasice pe benzină. Ferrari și-a redus țintele de electrificare, estimând acum că doar 20% din modele vor fi complet electrice până în 2030. Compania mizează pe „Luce” pentru a atrage noi clienți, în special în contextul creșterii interesului pentru mașini electrice pe fondul scumpirii petrolului.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Ferrari

Recomandarea video

Citește și

AUTO Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
08:00
Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
AUTO Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
07:51
Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
AUTO Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare
17:55, 22 May 2026
Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare
AUTO Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
11:12, 20 May 2026
Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
AUTO România modifică sistemul de roviniete din iulie 2026. Mașinile mai vechi vor plăti mai mult
16:05, 18 May 2026
România modifică sistemul de roviniete din iulie 2026. Mașinile mai vechi vor plăti mai mult
UTILE Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul
12:35, 18 May 2026
Contract de vânzare-cumpărare auto. Cum se modifică documentul, ce trebuie să facă vânzătorul și cumpărătorul
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Un studiu amplu arată că ne-am înșelat în privința postului. Cum ne afectează creierul?
CULTURĂ Craiova celebrează moștenirea lui Constantin Brâncuși. Trei zile dedicate artei și culturii în Cetatea Băniei
12:20
Craiova celebrează moștenirea lui Constantin Brâncuși. Trei zile dedicate artei și culturii în Cetatea Băniei
FLASH NEWS Nicușor Dan cere mai mulți bani de la UE pentru agricultură și coeziune: „România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară”
12:07
Nicușor Dan cere mai mulți bani de la UE pentru agricultură și coeziune: „România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară”
FLASH NEWS Noile arme care vor intra în dotarea armatei nu vor veni şi cu echipament de vedere pe timp de noapte. Ministrul Miruţă nu ştie să explice de ce
11:57
Noile arme care vor intra în dotarea armatei nu vor veni şi cu echipament de vedere pe timp de noapte. Ministrul Miruţă nu ştie să explice de ce
UTILE Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
11:52
Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
EXCLUSIV Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
11:52
Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
REACȚIE Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
11:52
Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”

Cele mai noi

Trimite acest link pe