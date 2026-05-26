Temperaturi de până la 31 de grade astăzi. La ce să ne așteptăm în zilele următoare. Prognoza actualizată de la ANM

Cristian Lisandru
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se încălzește în următoarea perioadă. Lipsesc, deocamdată, codurile galbene pentru precipitații sau vânt, iar diminețile la sfârșit de mai sun însorite.

Sunt, totuși, și zone din România unde plouă și apar descărcările electrice, dar fenomenele sunt de scurtă durată.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cu va fi vremea astăzi, 26 mai 2026.

Astăzi, în țară vremea va fi predominant frumoasă și caldă.

Local, vremea va fi chiar deosebit de caldă în centrul țării și în Câmpia de Vest. 

  • Cerul va fi mai mult senin. În zona montană vor fi înnorări trecătoare și, izolat, vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în nord, nord-vrest și la munte.
  • Vântul va sufla, în centrul țării, cu viteze de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor gata în general între 24 și 31 de grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

La ora 08:00, cerul a fost senin în întreaga țară

În această dimineață, la ora 08:00, cerul era senin în întreaga țară, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

Sursa – ANM

Cea mai ridicată temperatură a fost de 20 de grade, în mai multe orașe din țară. Cea mai scăzută temperatură a dimineții s-a înregistrat la Iezer – 11 grade Celsius. La Miercurea Ciuc au fost 12 grade.

La București, la aceeași oră, termometrele arătau tot 20 de grade.

