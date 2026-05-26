Prima pagină » Actualitate » Crimă șocantă în Iași. Un bărbat de 40 de ani, acuzat că a ucis cu sânge rece o femeie de 69 de ani. Ce suspectează anchetatorii

Crimă șocantă în Iași. Un bărbat de 40 de ani, acuzat că a ucis cu sânge rece o femeie de 69 de ani. Ce suspectează anchetatorii

Crimă șocantă în Iași. Un bărbat de 40 de ani, acuzat că a ucis cu sânge rece o femeie de 69 de ani. Ce suspectează anchetatorii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Apar noi detalii în cazul crimei din Iași. O femeie în vârstă de 69 de ani a fost găsită fără viață într-un apartament, iar anchetatorii îl au în atenție pe Dragoș Pascariu, un bărbat de 40 de ani, ca principal suspect în acest caz. Victima prezenta mai multe plăgi înjunghiate, potrivit primelor date din anchetă.

Cazul a fost semnalat pe strada Plăieșilor, unde echipajele SMURD au intervenit de urgență după ce femeia a fost găsită inconștientă în locuință. Medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea acesteia, fiind constatat decesul la fața locului.

Locuința nu îi aparținea victimei

Potrivit unor surse din anchetă și declarațiilor vecinilor, apartamentul în care a fost descoperit cadavrul nu ar fi aparținut femeii decedate.

Aceasta locuia temporar în imobil împreună cu familia sa, soțul, un pensionar, și fiul lor major. În aceeași locuință s-ar mai fi aflat și un bărbat de peste 30 de ani, identificat de vecini drept fiul proprietarilor apartamentului, care ar fi fost plecați din localitate.

Suspectul, audiat de anchetatori

Bărbatul de 40 de ani, Dragoș Pascariu, a fost printre primele persoane audiate de polițiști și procurori după descoperirea crimei.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza că fapta s-ar fi produs încă de sâmbătă, iar suspectul ar fi rămas în locuință peste noapte. De asemenea, acesta ar fi fost văzut în zona blocului atât sâmbătă seara, cât și duminică dimineață, când ar fi mers la un magazin din apropiere, în timp ce victima se afla deja decedată în apartament.

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs fapta, fiind analizate probele ridicate din locuință și audiate persoanele implicate sau apropiate celor din imobil.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Radu Miruţă explică de ce România cumpără arme fără sisteme de ochire pe timp de noapte: „Aşa e cerinţa pe care noi am pus-o”
11:57
Ministrul Radu Miruţă explică de ce România cumpără arme fără sisteme de ochire pe timp de noapte: „Aşa e cerinţa pe care noi am pus-o”
UTILE Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
11:52
Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
REACȚIE Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
11:52
Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
REACȚIE Gheorghe Piperea analizează contractul de lobby inițiat de Cotroceni pentru relația România-SUA: „La prima vedere, am crezut că e o invenție a social media”
11:49
Gheorghe Piperea analizează contractul de lobby inițiat de Cotroceni pentru relația România-SUA: „La prima vedere, am crezut că e o invenție a social media”
EMISIUNI EXCLUSIV RAPID – iese Gâlcă, intră Pancu! Intrăm în direct cu voi la 16:45, pe YouTube și Facebook – ProSport
11:42
EXCLUSIV RAPID – iese Gâlcă, intră Pancu! Intrăm în direct cu voi la 16:45, pe YouTube și Facebook – ProSport
UTILE Nici pentru baterie, nici pentru stocare. Motivul real pentru care se recomandă oprirea telefonului mobil o dată pe săptămână
11:38
Nici pentru baterie, nici pentru stocare. Motivul real pentru care se recomandă oprirea telefonului mobil o dată pe săptămână
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Un studiu amplu arată că ne-am înșelat în privința postului. Cum ne afectează creierul?
EXCLUSIV Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
11:52
Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
APĂRARE Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
11:49
Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
FLASH NEWS Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
11:40
Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
POLITICĂ Marius Budăi dezvăluie „performanțele” lui Bolojan: „Românii au subscris titlurile de stat cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin”
11:38
Marius Budăi dezvăluie „performanțele” lui Bolojan: „Românii au subscris titlurile de stat cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin”
INEDIT Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
11:15
Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
FLASH NEWS Eurodeputatul Dragoș Benea critică reabilitarea Cetății Rákóczi: „O formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvern”
11:10
Eurodeputatul Dragoș Benea critică reabilitarea Cetății Rákóczi: „O formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvern”

Cele mai noi

Trimite acest link pe