Crimă șocantă în Iași. Un bărbat de 40 de ani, acuzat că a ucis cu sânge rece o femeie de 69 de ani. Ce suspectează anchetatorii

Apar noi detalii în cazul crimei din Iași. O femeie în vârstă de 69 de ani a fost găsită fără viață într-un apartament, iar anchetatorii îl au în atenție pe Dragoș Pascariu, un bărbat de 40 de ani, ca principal suspect în acest caz. Victima prezenta mai multe plăgi înjunghiate, potrivit primelor date din anchetă.

Cazul a fost semnalat pe strada Plăieșilor, unde echipajele SMURD au intervenit de urgență după ce femeia a fost găsită inconștientă în locuință. Medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea acesteia, fiind constatat decesul la fața locului.

Locuința nu îi aparținea victimei

Potrivit unor surse din anchetă și declarațiilor vecinilor, apartamentul în care a fost descoperit cadavrul nu ar fi aparținut femeii decedate.

Aceasta locuia temporar în imobil împreună cu familia sa, soțul, un pensionar, și fiul lor major. În aceeași locuință s-ar mai fi aflat și un bărbat de peste 30 de ani, identificat de vecini drept fiul proprietarilor apartamentului, care ar fi fost plecați din localitate.

Suspectul, audiat de anchetatori

Bărbatul de 40 de ani, Dragoș Pascariu, a fost printre primele persoane audiate de polițiști și procurori după descoperirea crimei.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza că fapta s-ar fi produs încă de sâmbătă, iar suspectul ar fi rămas în locuință peste noapte. De asemenea, acesta ar fi fost văzut în zona blocului atât sâmbătă seara, cât și duminică dimineață, când ar fi mers la un magazin din apropiere, în timp ce victima se afla deja decedată în apartament.

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs fapta, fiind analizate probele ridicate din locuință și audiate persoanele implicate sau apropiate celor din imobil.

