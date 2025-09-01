Dan Diaconescu: „Bicicleta copilăriei mele s-a numit Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a depănat amintiri nostalgice din copilăria sa, rememorând un aspect ironic, faptul că prima sa bicicletă purta numele „Ucraina”, acesta fiind numele producătorului de la acea vreme. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Ucraina a fost bicicletă și a fost bicicleta mea”

Dan Diaconescu povestește cu nostalgie, dar și cu o ușoară ironie, despre prima sa bicicletă, primită de la tatăl său, care purta numele „Ucraina”. Folosindu-se de această amintire, moderatorul TV face un comentariu politic legat de originile Ucrainei și de apartenența sa, la acea vreme, la Uniunea Sovietică.