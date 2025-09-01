Dan Diaconescu: „Bicicleta copilăriei mele s-a numit Ucraina”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a depănat amintiri nostalgice din copilăria sa, rememorând un aspect ironic, faptul că prima sa bicicletă purta numele „Ucraina”, acesta fiind numele producătorului de la acea vreme. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Diaconescu povestește cu nostalgie, dar și cu o ușoară ironie, despre prima sa bicicletă, primită de la tatăl său, care purta numele „Ucraina”. Folosindu-se de această amintire, moderatorul TV face un comentariu politic legat de originile Ucrainei și de apartenența sa, la acea vreme, la Uniunea Sovietică.
„Tu știi cum se numea bicicleta copilăriei mele? Păi ce bicicletă am avut eu, deci, Dan Diaconescu, ce bicicletă a avut el, ca să înțelegem, bicicletă dată de taică-miu, că nu avem bicicletă proprie și personală. Bicicleta copilăriei mele s-a numit Ucraina. Nu ți se pare un semn? Și Ucraina era o regiune în Uniunea Sovietică, adică aici se tot discută. Și-a văzut, se discută că era Rusia, Cheviană, și că Ucraina n-a fost niciodată. Ei bine, Ucraina a fost bicicletă și a fost bicicleta mea. Deci să nu-l luați în râs, asta, că nu e de râs. Slavă Ucraina, slavă bicicleta mea.”