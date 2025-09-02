Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Diaconescu: „În urma scrisorilor repetate trimise americanilor, ne-am trezit cu soldați la DEVESELU”

Dan Diaconescu: „În urma scrisorilor repetate trimise americanilor, ne-am trezit cu soldați la DEVESELU”

Alexandra Anton
02 sept. 2025, 09:34, Marius Tucă Show
Dan Diaconescu: „În urma scrisorilor repetate trimise americanilor, ne-am trezit cu soldați la DEVESELU”
Dan Diaconescu: „În urma scrisorilor repetate trimise americanilor, ne-am trezit cu soldați la Deveselu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a rememorat o întâmplare legată de tatăl său, care a trimis scrisori mai multor președinți ai României, dar și Casei Albe. Liderii români nu i-au răspuns niciodată, dar de la Washington a primit un răspuns tipizat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Tatăl meu i-a trimis trei scrisori lui Ion Iliescu și nu a primit răspuns”

Dan Diaconescu a povestit că tatăl său a încercat ani la rând să obțină sprijin pentru baza militară din Caracal. Acesta a trimis scrisori către mai mulți președinți ai României.

„Întâi i-a scris lui Ion Iliescu, Dumnezeu să-l odihnească. Ce să vedeți? N-a răspuns deloc. Trei scrisori, că a avut trei mandate Ion Iliescu. Apoi i-a scris lui Emil Constantinescu. Și nu a răspuns. Apoi a venit președintele Traian Băsescu. Care se înțelege acum, lumea și explică, de ce n-a avut timp să-i răspundă.”, declară jurnalistul.

A primit răspuns de la Casa Albă

După ce a epuizat încercările la București, tatăl lui Dan Diaconescu a cerut adresa Casei Albe și a trimis acolo o scrisoare. De acolo a primit răspuns, chiar dacă era unul tipizat.

„Și în fine, la un moment dat, cum se duce vorba asta. Știi că românii încep să afle adresele unor vedete, unor sportivi. Unor Ronaldo, un Messi. Și el m-a întrebat de adresa de la Casa Albă. Eu am făcut rost, nu știu ce. I-am dat cred că și banii de bilet, era 40 de lei, ceva. Timbru pe scrisoare. De unde știi și melodia era că te-ai lipit ca timbrul de scrisoare. Și a trimis scrisoare la Casa Albă. Da? Și ce să vezi, a primit răspuns. De-aia spun că asta e diferența, mă, între președintele american și președintele român. Nu știu dacă ăștia românii nu vor să răspundă că le e frică. Era clar că era ceva tipizat, dar nu i-am spus lui taica-miu. Ani mai târziu, întâmplarea face că, nu știm dacă de la această scrisoare ni se trage, sau de la oculta mondială, ne-am pomenit cu americanii acolo în oraș, eu am fost la inaugurarea bazei.”, spune Dan Diaconescu,

