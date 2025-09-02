Dan Diaconescu: „În urma scrisorilor repetate trimise americanilor, ne-am trezit cu soldați la Deveselu”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a rememorat o întâmplare legată de tatăl său, care a trimis scrisori mai multor președinți ai României, dar și Casei Albe. Liderii români nu i-au răspuns niciodată, dar de la Washington a primit un răspuns tipizat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Tatăl meu i-a trimis trei scrisori lui Ion Iliescu și nu a primit răspuns”

Dan Diaconescu a povestit că tatăl său a încercat ani la rând să obțină sprijin pentru baza militară din Caracal. Acesta a trimis scrisori către mai mulți președinți ai României.

„Întâi i-a scris lui Ion Iliescu, Dumnezeu să-l odihnească. Ce să vedeți? N-a răspuns deloc. Trei scrisori, că a avut trei mandate Ion Iliescu. Apoi i-a scris lui Emil Constantinescu. Și nu a răspuns. Apoi a venit președintele Traian Băsescu. Care se înțelege acum, lumea și explică, de ce n-a avut timp să-i răspundă.”, declară jurnalistul.

A primit răspuns de la Casa Albă

După ce a epuizat încercările la București, tatăl lui Dan Diaconescu a cerut adresa Casei Albe și a trimis acolo o scrisoare. De acolo a primit răspuns, chiar dacă era unul tipizat.