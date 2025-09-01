Dan Diaconescu: „Mi-am folosit telefonul din pușcărie să sun în regie la OTV, am întrebat ce audiență aveam”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a dezvăluit detalii inedite din culisele televiziunii OTV, din vremea în care moderatorul a fost în spatele gratiilor. Diaconescu povestește cum reușea să rămână la curent cu audiențele televiziunii sale, în timp ce era închis. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Diaconescu: „Audiența tot creștea, îmi convenea”

Dan Diaconescu a decis să povestească un detaliu inedit din perioada în care a fost închis. Acesta relatează cum reușea să verifice constant audiențele televiziunii sale. Moderatorul TV povestește cum obișnuia să folosească rarele apeluri telefonice care îi erau permise și alegea să sune în regia OTV pentru a rămâne la curent cu cotele de audiență înregistrate în perioada în care el nu a fost acolo. Cu un ton ușor ironic, spune că, deși situația sa era nedorită, se bucura că audiențele erau la cote crescute.