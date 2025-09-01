Dan Diaconescu: „Mi-am folosit telefonul din pușcărie să sun în regie la OTV, am întrebat ce audiență aveam”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a dezvăluit detalii inedite din culisele televiziunii OTV, din vremea în care moderatorul a fost în spatele gratiilor. Diaconescu povestește cum reușea să rămână la curent cu audiențele televiziunii sale, în timp ce era închis. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dan Diaconescu a decis să povestească un detaliu inedit din perioada în care a fost închis. Acesta relatează cum reușea să verifice constant audiențele televiziunii sale. Moderatorul TV povestește cum obișnuia să folosească rarele apeluri telefonice care îi erau permise și alegea să sune în regia OTV pentru a rămâne la curent cu cotele de audiență înregistrate în perioada în care el nu a fost acolo. Cu un ton ușor ironic, spune că, deși situația sa era nedorită, se bucura că audiențele erau la cote crescute.
„Mă uitam la OTV. Aveam dreptul la un telefon, și pe cine crezi că am sunat cu telefonul ăla? Am sunat regia de emisie OTV, și i-am întrebat cât avem audiență. Și ăia care ascultau la căști de la sir, au crezut că e limbaj codat. Și pe urmă îmi trimiteau colegii audiențele printate și mesajele de la oameni. Pe vremea aia era cu SMS-uri. Tot așa, printate la imprimantă. Și eu mai sunam, că aveam pe urmă 4-5 telefoane. Am sunat de vreo 4-5 ori cât am stat acolo. Și mai sunam și tot așa ziceam. Cum mergea audiența și tot creștea audiența, tot creștea, mie îmi convenea un pic. Creștea audiența.”