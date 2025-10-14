Dan Diaconescu: „Mi-am pierdut diploma de inginer, bine că mi-au găsit-o la un dosar”

În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, jurnalistul Dan Diaconescu a făcut o dezvăluire în premieră, povestind cum, după condamnarea sa și interdicția de 12 ani de a activa în presă, a încercat să își reia viața profesională în alt domeniu, dar nu își găsea diploma de facultate. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Diaconescu: „Aș vrea să spun ceva în premieră. Eu sunt inginer la bază. Dacă are cineva un post de inginer mecanic utilaj tehnologic, asta este specializarea mea din facultate, pe care am terminat-o cu notă mare. Când am primit interdicție de 12 de ani de presă, eu am zis că e greșeală, mă gândeam la 1,2 ani, am crezut că a greșit grefiera. M-am dus într-o instanță să-mi caut dreptatea invocând o eroare materială. Judecătoarea mi-a respins cererea ca nefondată. Aveam copil minor în întreținere, trebuia să îmi fac meseria. Judecătoarea mi-a zis că se respinge, nu trebuie să fiu jurnalist, am diplomă de inginer. Eu îmi pierdusem diploma aceea. După atâtea percheziții, mi s-a pierdut diploma. Ăștia o aveau acolo, mi-au pus-o în copie și au zis că pot să mă inginer să asigur întreținerea copilului. Am fost la oficiul forțelor de muncă, mi-am depus diploma de inginer, dar nu am găsit niciun loc vacant, dar nu voiam salariu mare.”

