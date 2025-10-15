Dan Dungaciu: „Al doilea mandat al lui Trump a fost o REVOLUȚIE electorală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cel de-al doilea mandat al lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „ Când te duci să te angajezi, acuma nu mai pui accentul pe, știți că eu sunt al 84-lea gen și ar trebui să am un loc în consiliu. Adică nu mai funcționează lucrurile astea. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre al doilea mandat al lui Trump. Analistul susține că Trump este mai mult decât el însuși. Chiar și pentru președintele american, spune sociologul, e greu să înțeleagă asta. Alegerea lui Trump a fost o revoluție electorală, adaugă acesta. Trump este o revoluție care a schimbat totul, continuă analistul. Acesta susține că inclusiv cei care nu sunt susținători ai lui Trump și-au schimbat felul de a gândi.