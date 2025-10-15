Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Al doilea mandat al lui Trump a fost o REVOLUȚIE electorală”

Dan Dungaciu: „Al doilea mandat al lui Trump a fost o REVOLUȚIE electorală”

Andrei Rosz
15 oct. 2025, 23:29, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Al doilea mandat al lui Trump a fost o REVOLUȚIE electorală"

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cel de-al doilea mandat al lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „ Când te duci să te angajezi, acuma nu mai pui accentul pe, știți că eu sunt al 84-lea gen și ar trebui să am un loc în consiliu. Adică nu mai funcționează lucrurile astea.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre al doilea mandat al lui Trump. Analistul susține că Trump este mai mult decât el însuși. Chiar și pentru președintele american, spune sociologul, e greu să înțeleagă asta. Alegerea lui Trump a fost o revoluție electorală, adaugă acesta. Trump este o revoluție care a schimbat totul, continuă analistul. Acesta susține că inclusiv cei care nu sunt susținători ai lui Trump și-au schimbat felul de a gândi.

„Trump reprezintă ceva ce este mult mai mult decât Trump însuși. Chiar dacă și lui ar fi greu să înțeleagă asta. Ce a făcut Trump… Alegerea lui Trump este o revoluție electorală. Al 2-lea mandat a fost o revoluție. A revoluționat tot. Deci a schimbat, cum s-ar spune, inclusiv gândurile celor care au crezut că Donald Trump în Statele Unite este un accident al istoriei. Până și ei au făcut un pas înapoi. Dovadă că nici în momentul ăsta democrații nu se pot pune pe picioare. N-au alternativă pentru Donald Trump. Pentru că își dau seama foarte clar că Donald Trump este atât de mare și de puternic încât vechile variante de tip Kamala Harris nu mai funcționează. Suntem în altă lume. Deci este o revoluție electorală. Mai ales revoluția, ca să zic așa, care începe să pătrundă și în zona judiciară, și în zona juridică, încet-încet. Deci ei văd că e un personaj puternic și nu au soluții. Societal, oamenii se comportă altfel. Deci nu mai vine Trump și le dă un caz. Când te duci să te angajezi, acuma nu mai pui accentul pe, știți că eu sunt al 84-lea gen și ar trebui să am un loc în consiliu. Adică nu mai funcționează lucrurile astea. Și nu că nu mai funcționează că Trump un ordin să nu mai funcționeze. Ci că social, societatea americană naturală a ajuns la bun simț și toate nebuniile alea nu mai funcționează. Și atunci democrații își dau seama că e alt lucru. Și dacă Trump eșuează, cine va veni după nu va fi Biden sau Harris. America s-a dus în altă direcție.”, a explicat sociologul.

