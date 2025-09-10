Dan Dungaciu: „America negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a explicat cum marile puteri acționează fără rețineri în actualul context geopolitic. El a făcut comparații între Statele Unite, Israel și Uniunea Europeană. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „America și-a scos mănușile și negociază fără nicio perdea”

Dan Dungaciu a declarat că Statele Unite tratează după bunul plac în negocierile privind noua ordine mondială. El a subliniat că Washingtonul nu mai caută compromisuri de imagine. Mizele sunt mai mari ca oricând

„Deci, America și-a scos mănușile și negociază fără niciun scrupul, fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale care se construiește sub ochii noștri. Și-au scos mănușile și israelienii când au atacat liderii Hamas din Qatar. Este clar că nu au nici o nuanță, vor să distrugă Hamasul, vor să distrugă teroriștii care i-au atacat și pentru asta nu au reținere, au lovit Qatarul, aliatul Americii, anunțând americanii cu puțin timp înainte, americanii anunțând că nu se va mai întâmpla, că a fost o greșeală etc.”, afirmă invitatul.

„Și-a scos mănușile și doamna Ursula von der Leyen”

Analistul a continuat prin a arăta că și liderii europeni adoptă aceeași strategie. Ursula von der Leyen, spune el, a ales să transmită un mesaj centrat pe federalizarea Europei și pe securitate.