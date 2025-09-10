Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „AMERICA negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”

Dan Dungaciu: „AMERICA negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”

Alexandra Anton
10 sept. 2025, 22:26, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „AMERICA negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”
Dan Dungaciu: „America negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a explicat cum marile puteri acționează fără rețineri în actualul context geopolitic. El a făcut comparații între Statele Unite, Israel și Uniunea Europeană. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „America și-a scos mănușile și negociază fără nicio perdea”

Dan Dungaciu a declarat că Statele Unite tratează după bunul plac în negocierile privind noua ordine mondială. El a subliniat că Washingtonul nu mai caută compromisuri de imagine. Mizele sunt mai mari ca oricând

„Deci, America și-a scos mănușile și negociază fără niciun scrupul, fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale care se construiește sub ochii noștri. Și-au scos mănușile și israelienii când au atacat liderii Hamas din Qatar. Este clar că nu au nici o nuanță, vor să distrugă Hamasul, vor să distrugă teroriștii care i-au atacat și pentru asta nu au reținere, au lovit Qatarul, aliatul Americii, anunțând americanii cu puțin timp înainte, americanii anunțând că nu se va mai întâmpla, că a fost o greșeală etc.”, afirmă invitatul.

„Și-a scos mănușile și doamna Ursula von der Leyen”

Analistul a continuat prin a arăta că și liderii europeni adoptă aceeași strategie. Ursula von der Leyen, spune el, a ales să transmită un mesaj centrat pe federalizarea Europei și pe securitate.

„Și-a scos mănușile și doamna Ursula von der Leyen în adresarea ei. Orice nuanță a fost scoasă pentru că doamna von der Leyen a făcut, de fapt, un discurs în care ideea de federalizare a fost ideea centrală, ideea de securitate a fost ideea centrală. Dacă ne uităm pe starea națiunii în 2024, ideea de bază a fost Green Deal-ul sau tipul ăsta de abordare de tip Bruxelles. De data asta a fost limpede securitatea și chestiunea Ucrainei ca pretext pentru modificarea Europei.”, spune Dungaciu.

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”
23:00
Dan Dungaciu: „BRUXELLES-UL vrea să preia prerogativele statelor naționale”
VIDEO Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu îi pot opri pe suveraniști, singura variantă e să le ia puterea, să o mute la Bruxelles”
22:10
Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu îi pot opri pe suveraniști, singura variantă e să le ia puterea, să o mute la Bruxelles”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 11 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 11 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
12:30
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Nu poți să fii președinte și să-ți permiți un CONCEDIU. Este foarte greu de înțeles”
11:50
Adrian Năstase: „Nu poți să fii președinte și să-ți permiți un CONCEDIU. Este foarte greu de înțeles”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Doamna ȚOIU lucrează în biroul realizat de mine. Mă deranjează lipsa de respect”
11:19
Adrian Năstase: „Doamna ȚOIU lucrează în biroul realizat de mine. Mă deranjează lipsa de respect”
Mediafax
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Digi24
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
Cancan.ro
Vine urgia în România! Cod galben de intemperii necruțătoare: ploi torențiale și vijelii
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Așteptarea a luat sfârșit! A fost găsit al doilea Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu își pierde speranța privind alegerile. Anularea prezidențialelor nu va fi anchetată
Evz.ro
Prințul Harry a fost primit de regele Charles la reședința de la Londra
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
S-ar părea că nu toate caloriile sunt la fel, iar alimentele ultra-procesate dăunează sănătății bărbaților
EXTERNE 🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut
23:01
🚨 Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut
MEDIU Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea
22:56
Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea
MEDIU Diana Buzoianu îi răspunde lui Daniel Zamfir: Cât voi fi eu ministră, nu se vor da avize și acorduri de mediu cu telefoane
22:47
Diana Buzoianu îi răspunde lui Daniel Zamfir: Cât voi fi eu ministră, nu se vor da avize și acorduri de mediu cu telefoane
ULTIMA ORĂ Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump
22:40
Charlie Kirk, împușcat la un eveniment, a realizat un interviu în studioul GÂNDUL, cu Victor Ponta. Este activistul politic favorit al lui Trump
POLITICĂ Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi
22:39
Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi
POLITICĂ Grindeanu: PSD va prezenta joi un pachet de relansare economică
22:29
Grindeanu: PSD va prezenta joi un pachet de relansare economică