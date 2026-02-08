Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta susține că, din perspectiva sa, o întâlnire între președintele Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii importante pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul lider PSD, Victor Ponta, afirmă că sunt chestiuni importante ce ar putea fi discutate și negociate între președintele României și președintele Statelor Unite. Cu toate acestea, susține Ponta, o presupusă întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii țării noastre, afirmând că cei doi au profiluri incompatibile și că nu ar putea stabili un dialog eficient.

„Ce se poate rezolva dacă știi pe cine să trimiți și știi să faci un business? Hai să vorbim despre Deveselu, despre Kogălniceanu, despre centrele de date. Sigur că se poate. Apropo, eu nu cred că se rezolvă nimic, sper să nu fiu rău, nu pot, nu am ce să fac. Eu nu cred că se rezolvă nimic într-o întâlnire tête-à-tête între Donald Trump și Nicușor Dan. Pentru că sunt din filme diferite. Unu-i din Mad Max, unu-i din John Wayne când împușca indieni.”

Victor Ponta adaugă faptul că, dacă se dorește o întâlnire cu succes între cei doi, Nicușor Dan ar trebui să fie însoțit de persoane care pot negocia în stilul lui Donald Trump.