Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”

Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”

Malina Maria Fulga
08 feb. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan - Trump. Sunt din filme diferite”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta susține că, din perspectiva sa, o întâlnire între președintele Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii importante pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul lider PSD, Victor Ponta, afirmă că sunt chestiuni importante ce ar putea fi discutate și negociate între președintele României și președintele Statelor Unite. Cu toate acestea, susține Ponta, o presupusă întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii țării noastre, afirmând că cei doi au profiluri incompatibile și că nu ar putea stabili un dialog eficient.

„Ce se poate rezolva dacă știi pe cine să trimiți și știi să faci un business? Hai să vorbim despre Deveselu, despre Kogălniceanu, despre centrele de date. Sigur că se poate. Apropo, eu nu cred că se rezolvă nimic, sper să nu fiu rău, nu pot, nu am ce să fac. Eu nu cred că se rezolvă nimic într-o întâlnire tête-à-tête între Donald Trump și Nicușor Dan. Pentru că sunt din filme diferite. Unu-i din Mad Max, unu-i din John Wayne când împușca indieni.”

Victor Ponta adaugă faptul că, dacă se dorește o întâlnire cu succes între cei doi, Nicușor Dan ar trebui să fie însoțit de persoane care pot negocia în stilul lui Donald Trump.

„Adică, știi, sunt din alte filme. Nu se pot combina. Știi cum e, nu merge Batman cu, cum se numea, Patrocle și cu Veronica. Deci lucrăm la o vizită… băi, s-ar putea să lucrați până se termină mandatul. Dar dincolo de asta, ok, dar știi că trebuie niște pregătiri în jur, trebuie niște oameni din filmul ăla.”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”
07:00
Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă ne luăm după gen. Gheorghiță, toată Marea Neagră ar fi trebuit să facă parte din apele teritoriale ale României
06:30
Valentin Stan: Dacă ne luăm după gen. Gheorghiță, toată Marea Neagră ar fi trebuit să facă parte din apele teritoriale ale României
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Americanii trebuie să înțeleagă că România a luat parte la războiul dintre republicani și democrați”
06:00
Dan Dungaciu: „Americanii trebuie să înțeleagă că România a luat parte la războiul dintre republicani și democrați”
VIDEO Ion Cristoiu: „Autoritățile încearcă să micșoreze impactul raportului Congresului SUA”
20:15
Ion Cristoiu: „Autoritățile încearcă să micșoreze impactul raportului Congresului SUA”
VIDEO Ion Cristoiu: „S-a născut o bătălie între SUA și UE de care Nicușor Dan nu e conștient”
19:42
Ion Cristoiu: „S-a născut o bătălie între SUA și UE de care Nicușor Dan nu e conștient”
VIDEO Dan Dungaciu: „Nicușor Dan s-a uitat în spate și a văzut că nu mai e nimeni”
11:00
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan s-a uitat în spate și a văzut că nu mai e nimeni”
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Cu ce boală a fost diagnosticat fiul Ilonei Brezoianu. Micuțul face terapie: 'Să vedem cum se dezvoltă'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Expunerea la poluarea din incendiile forestiere, asociată cu zeci de mii de decese pe an
FLASH NEWS Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”
07:25
Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”
DIPLOMAȚIE Trump anunță data primei reuniuni a Consiliului Păcii, considerată o alternativă la ONU
07:23
Trump anunță data primei reuniuni a Consiliului Păcii, considerată o alternativă la ONU
ACTUALITATE 8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma
07:15
8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma
ECONOMIE 2026 ar putea fi începutul unui nou „război pentru resurse”. Ce minereuri au ajuns esențiale pentru industriile marilor puteri
07:10
2026 ar putea fi începutul unui nou „război pentru resurse”. Ce minereuri au ajuns esențiale pentru industriile marilor puteri
INEDIT Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş
07:00
Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş
EXCLUSIV Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
06:30
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe