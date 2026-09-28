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Dan Dungaciu: „Dacă președintele nu va declanșa anticipate, AUR e gata să înceapă negocierile cu partidele”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu: AUR intră la negocieri cu partidele dacă nu sunt declanșate alegeri anticipate
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Dan Dungaciu anunță că AUR este gata să înceapă negocierile cu celelalte partide, dacă Nicușor Dan nu declanșează alegeri anticipate. Sociologul prezintă condițiile partidului din care face parte pentru a realiza o majoritate parlamentară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Noi suntem gata să începem negocieri, dacă va fi cazul, cu partidele sau cu unele partide.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu susține că AUR se pregătește să negocieze cu partidele în cazul în care Nicușor Dan nu va iniția procesul de alegeri anticipate după căderea lui Mureșan în Parlament. Acesta spune că o nouă desemnare de premier este, în viziunea AUR, o încălcare a spiritului Constituției.

„Dacă în urma desemnării lui Mureșan, președintele României nu va declanșa anticipate și va face o altă nominalizare, ceea ce e foarte probabil, chiar dacă din punctul nostru de vedere e o încălcare a legii și a spiritului Constituției României, noi suntem gata să începem negocieri, dacă va fi cazul, cu partidele sau cu unele partide.”, anunță prim-vicepreședintele AUR.

Care sunt condițiile AUR pentru a negocia cu celelalte partide?

Geopoliticianul pune la îndoială viitoarea desemnare de premier a lui Nicușor Dan. Acesta spune că nu este convins că viitorul premier desemnat va fi din partea PSD-ului. Din acest punct de vedere, afirmă profesorul, AUR este deschis la negocieri doar dacă invitația este oficială, formală și transparentă.

„Nu sunt neapărat convins… Noi nu suntem foarte convinși că nominalizatul următor, deci nu domnul Mureșan, va fi cineva de la PSD. Nu suntem foarte convinși de asta. Din acest punct de vedere, suntem gata să negociem, dar într-un mod formal, cu invitație oficială, cu negocieri transparente, cu echipe desemnate, cu presa care să știe că au loc acele negocieri.”, susține sociologul. 

„AUR nu va pierde la anticipate”

Prim-vicepreședintele AUR avertizează că puterea în negocieri se află la partidul din care face parte. Acesta afirmă că AUR e cel mai puternic partid din sondaje și că, în eventualitatea în care negocierile nu funcționează, partidul va ieși învingător și din alegeri anticipate.

„I-am avertizat pe toți că acele negocieri se vor face, ținând seama că puterea de negociere este la noi. AUR este cel mai puternic în sondaje. Noi, dacă intrăm la negocieri cu un partid, cine o fi el, să zicem PSD-ul, dacă va fi să fie… AUR, dacă va pierde acea negociere și vor fi alegeri anticipate, nu va pierde la anticipate. Adică vom câștiga în alegeri anticipate.”, menționează Dungaciu. 

„Nu ne ducem să cerșim voturi sau vreo funcție la putere”

Sociologul precizează că partidul său nu merge să cerșească voturi sau funcții de conducere. Acesta menționează că AUR este deschis să negocieze și pentru alegeri anticipate, cu orice alt partid va susține demersul. Dungaciu avertizează că partidul din care face parte nu va fi o „masă de manevră” pentru alte partide.

„Nu ne ducem să cerșim voturi sau vreo funcție la putere. Dacă se va negocia și pentru alegeri anticipate… Dacă se pregătesc alegerile anticipate, discutăm cu partidele care susțin demersul. Noi suntem pregătiți pentru toate variantele. Dar ideea că noi vom fi acolo masă de manevră sau unii care să venim să votăm ce vor ei, nu va merge.”, afirmă geopoliticianul. 

Ce a spus George Simion despre negocierile cu celelalte partide?

„Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare și să treacă țara peste aceste momente grele. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituției, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern, trebuie să ajungem la votul românilor”, a declarat Simion pe pagina sa de Facebook. 

Liderul AUR, George Simion, a declarat astăzi că AUR este gata de negocieri. În același comunicat, Simion spunea și că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți la votul din Parlament al Guvernului Mureșan.

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