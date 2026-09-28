Astăzi, la ora 14:00, au început audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru noul Executiv. Radu Miruță s-a prezentat în fața Comisiilor reunite de apărare ale Parlamentului pentru a-și susține candidatura la Ministerul Apărării Naționale. În sală, alături de el, s-au aflat mai mulți militari, însă după încheierea audierii, aceștia au fost surprinși de jurnaliști în afara Parlamentului. Întrebați cine i-a invitat să participe la audiere, militarii au evitat să răspundă, moment în care fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a intervenit și a răspuns în locul lor.

Ionuț Moșteanu a suținut că e normal ca militarii să fie alături de „Miruță care încă e ministru în funcție”

Un moment tensionat a avut loc după audierea lui Radu Miruță pentru funcția de ministru al Apărării. Mai mulți militari care au asistat la discuțiile din comisiile parlamentare au fost abordați de jurnaliști la ieșirea din Parlament, însă aceștia au evitat să spună cine i-a invitat, limitându-se la ridicatul din umeri.

Întrebat despre prezența lor, fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a intervenit și a răspuns în locul militarilor, vizibil deranjat de insistențele jurnaliștilor. Ionuț Moșteanu a susținut că este firesc ca ministrul aflat în funcție să fie însoțit de colegi din Minister și a precizat că nu este nimci nou sau neobișnuit.

„E ministru în funcție acum. Nu e nimic nou faptul ca ministrul în funcție vine cu colegii din Minister mi se pare absolut normal. Am explicat deja”, a declarat fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu în fața jurnaliștilor.

Situația a creat un moment neobișnuit, cu atât mai mult cu cât prezența militarilor lângă ministrul propus ridică întrebări despre cine a făcut invitațiile și în ce calitate au participat aceștia la audierea din Parlament. Exprimarea lui Ionuț Moșteanu nu se potriveste totuși cu realitatea, Radu Miruță s-a dus la audieri în calitate de candidat pentru funcția de ministru al Apărării, nu ca ministru în funcție. Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai și se află în interimat de peste 140 de zile.

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Radu Miruță a fost al doilea ministru din guvernul propus de Siegfried Mureșan care a primit aviz negativ

Radu Miruță a fost al treilea ministru din guvernul propus de Siegfried Mureșan care a primit aviz negativ. Acesta a obținut 17 voturi pentru și 21 împotrivă în cadrul audierii din comisiile parlamentare. Audierea lui Miruță a depășit timpul alocat cu 15 minute. În paralel, a început și audierea lui Cătălin Drulă, propus pentru Ministerul Transporturilor.

Cosmina Cerva, senatoare din grupul PACE, l-a întrebat pe Radu Miruță despre ajutorul acordat de România Ucrainei. Ministrul propus la Apărare a explicat că informațiile privind capabilitățile donate nu puteau fi prezentate în detaliu, întrucât acest lucru ar fi putut dezvălui ce resurse mai deține România.

„Pentru capabilitățile donate nu este strategic să desfacem aceste capabilități, pentru că există părți interesante care ar deduce ce nu mai avem noi. Pentru suma totală, suntem absolut de acord că ea trebuie comunicată. Nu este un lucru ținut în frâu de la Ministerul Apărării”, a declarat Radu Miruță.

De asemenea, Miruță a refuzat să răspundă la întrebarea adresată de Florin Manole cu privire la pensiile speciale, transmițându-i acestuia să adreseze întrebarea unei alte comisii.

Ce miniștri au primit aviz negativ

Liberalul Sebastian Burduja, propus ministrul al Energiei în Guvernul Mureșan, a fost primul audiat și primul care a primit aviz negativ. Cătălin Drulă a fost al 4-lea ministru propus în guvernul Mureșan care a primit aviz negativ. Au votat 16 parlamentari ”pentru” și 18 ”împotiva”.

Primul care a primit aviz favorabil a fost Tanczos Barna. Propus pentru funcțiile de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru cea de viceprim-ministru, acesta a primit 20 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.

De asemenea, Alexandru Nazare, propus la Finanțe a primit aviz favorabil. 20 de parlamentari au votat ”pentru”, 2 împotriva și 17 politicieni s-au abținut.

Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei,a fost audiat ultimul și a primit aviz nefavorabil, cu 46 de voturi împotrivă, 40 pentru și o abținere. În timpul numărării voturilor, în sală a izbucnit un schimb de replici între parlamentari, iar numărătoarea a fost reluată după ce spiritele s-au calmat.

Audierile pentru noul guvern continuă și mâine

Audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan continuă marți, 29 septembrie, începând cu Mircea Abrudean, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne. În aceeași zi vor fi audiați, în ordine, Dragoș Pîslaru, pentru Investiții și Proiecte Europene, Raluca Turcan, pentru Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială, Oana Gheorghiu, pentru Sănătate, și Oana Țoiu, pentru Afaceri Externe.

Programul va continua cu Andrea Chiș, propusă la Justiție, Bulcsú Koppány Ötvös, la Cultură, Mihai Dimian, la Educație și Cercetare, Cseke Attila, la Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație, iar ultima audiere a zilei va fi cea a Dianei Buzoianu, propusă pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.