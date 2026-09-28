Prima pagină » Știri politice » Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el, nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor

Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el, nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor

Audierea lui Radu Miruță, sursa Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Astăzi, la ora 14:00, au început audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru noul Executiv. Radu Miruță s-a prezentat în fața Comisiilor reunite de apărare ale Parlamentului pentru a-și susține candidatura la Ministerul Apărării Naționale. În sală, alături de el, s-au aflat mai mulți militari, însă după încheierea audierii, aceștia au fost surprinși de jurnaliști în afara Parlamentului. Întrebați cine i-a invitat să participe la audiere, militarii au evitat să răspundă, moment în care fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a intervenit și a răspuns în locul lor.

Ionuț Moșteanu a suținut că e normal ca militarii să fie alături de „Miruță care încă e ministru în funcție”

Un moment tensionat a avut loc după audierea lui Radu Miruță pentru funcția de ministru al Apărării. Mai mulți militari care au asistat la discuțiile din comisiile parlamentare au fost abordați de jurnaliști la ieșirea din Parlament, însă aceștia au evitat să spună cine i-a invitat, limitându-se la ridicatul din umeri.

Sursa: Mediafax

Sursa: Mediafax

Întrebat despre prezența lor, fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a intervenit și a răspuns în locul militarilor, vizibil deranjat de insistențele jurnaliștilor. Ionuț Moșteanu a susținut că este firesc ca ministrul aflat în funcție să fie însoțit de colegi din Minister și a precizat că nu este nimci nou sau neobișnuit.

„E ministru în funcție acum. Nu e nimic nou faptul ca ministrul în funcție vine cu colegii din Minister mi se pare absolut normal. Am explicat deja”, a declarat fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu în fața jurnaliștilor.

Situația a creat un moment neobișnuit, cu atât mai mult cu cât prezența militarilor lângă ministrul propus ridică întrebări despre cine a făcut invitațiile și în ce calitate au participat aceștia la audierea din Parlament. Exprimarea lui Ionuț Moșteanu nu se potriveste totuși cu realitatea, Radu Miruță s-a dus la audieri în calitate de candidat pentru funcția de ministru al Apărării, nu ca ministru în funcție. Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai și se află în interimat de peste 140 de zile.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Radu Miruță a fost al doilea ministru din guvernul propus de Siegfried Mureșan care a primit aviz negativ

Radu Miruță a fost al treilea ministru din guvernul propus de Siegfried Mureșan care a primit aviz negativ. Acesta a obținut 17 voturi pentru și 21 împotrivă în cadrul audierii din comisiile parlamentare. Audierea lui Miruță a depășit timpul alocat cu 15 minute. În paralel, a început și audierea lui Cătălin Drulă, propus pentru Ministerul Transporturilor.

Cosmina Cerva, senatoare din grupul PACE, l-a întrebat pe Radu Miruță despre ajutorul acordat de România Ucrainei. Ministrul propus la Apărare a explicat că informațiile privind capabilitățile donate nu puteau fi prezentate în detaliu, întrucât acest lucru ar fi putut dezvălui ce resurse mai deține România.

„Pentru capabilitățile donate nu este strategic să desfacem aceste capabilități, pentru că există părți interesante care ar deduce ce nu mai avem noi. Pentru suma totală, suntem absolut de acord că ea trebuie comunicată. Nu este un lucru ținut în frâu de la Ministerul Apărării”, a declarat Radu Miruță.

De asemenea, Miruță a refuzat să răspundă la întrebarea adresată de Florin Manole cu privire la pensiile speciale, transmițându-i acestuia să adreseze întrebarea unei alte comisii.

Ce miniștri au primit aviz negativ

Liberalul Sebastian Burduja, propus ministrul al Energiei în Guvernul Mureșan, a fost primul audiat și primul care a primit aviz negativ. Cătălin Drulă a fost al 4-lea ministru propus în guvernul Mureșan care a primit aviz negativ. Au votat 16 parlamentari ”pentru” și 18 ”împotiva”.

Primul care a primit aviz favorabil a fost Tanczos Barna. Propus pentru funcțiile de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru cea de viceprim-ministru, acesta a primit 20 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.

De asemenea, Alexandru Nazare, propus la Finanțe a primit aviz favorabil. 20 de parlamentari au votat ”pentru”, 2 împotriva și 17 politicieni s-au abținut.

Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei,a fost audiat ultimul și a primit aviz nefavorabil, cu 46 de voturi împotrivă, 40 pentru și o abținere. În timpul numărării voturilor, în sală a izbucnit un schimb de replici între parlamentari, iar numărătoarea a fost reluată după ce spiritele s-au calmat.

Audierile pentru noul guvern continuă și mâine

Audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan continuă marți, 29 septembrie, începând cu Mircea Abrudean, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne. În aceeași zi vor fi audiați, în ordine, Dragoș Pîslaru, pentru Investiții și Proiecte Europene, Raluca Turcan, pentru Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială, Oana Gheorghiu, pentru Sănătate, și Oana Țoiu, pentru Afaceri Externe.

Programul va continua cu Andrea Chiș, propusă la Justiție, Bulcsú Koppány Ötvös, la Cultură, Mihai Dimian, la Educație și Cercetare, Cseke Attila, la Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație, iar ultima audiere a zilei va fi cea a Dianei Buzoianu, propusă pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sorin Grindeanu neagă orice „înțelegere secretă” cu Nicușor Dan și spune că se aștepta la nominalizarea sa
22:06
Sorin Grindeanu neagă orice „înțelegere secretă” cu Nicușor Dan și spune că se aștepta la nominalizarea sa
FLASH NEWS Cu doar două zile înainte de votul de învestire, Siegfried Mureșan anunță că va crește pensiile dacă va ajunge premier. Avansează și un termen: la finalul acestui an
21:20
Cu doar două zile înainte de votul de învestire, Siegfried Mureșan anunță că va crește pensiile dacă va ajunge premier. Avansează și un termen: la finalul acestui an
REACȚIE Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
20:46
Crin Antonescu, dezlănțuit la adresa PNL: „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți”
FLASH NEWS Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
20:12
Primul ministru propus care admite faptul că Guvernul Mureșan nu are șanse să treacă în Parlament: Se pare că nu!
APĂRARE SUA a livrat primele nouă vehicule amfibii de asalt către România. Noua capabilitate întărește flancul estic al NATO
19:38
SUA a livrat primele nouă vehicule amfibii de asalt către România. Noua capabilitate întărește flancul estic al NATO
FLASH NEWS Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul de Finanțe în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate
19:17
Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul de Finanțe în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate
Mediafax
EXCLUSIV. Cine este rusul numit administrator special la Petrotel-Lukoil!
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Cancan.ro
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii!
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
Grindeanu, anunț ȘOCANT despre Mureșan: „Nu m-a sunat. Cu un minut înainte, mi-a trimis un WhatsApp”
Click
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Digi24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cancan.ro
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Ce se întâmplă doctore
Semnal de alarmă pentru un antibiotic cunoscut. Are un risc mai mare de deces! E folosit la pneumonie și infecții urinare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Mediafax Italia
Românca devenită MISS ITALIA are o problemă pe care nu o rezolvă nicio coroană!
Mediafax Spania
NOUA REGULĂ de circulație. De la 1 octombrie NU MAI AI VOIE să faci asta la trecerile de pietoni!
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, mesaj emoționant după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin. „Un condei extraordinar/ Un ziarist cum puțini mai sunt”
22:56
Răzvan Dumitrescu, mesaj emoționant după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin. „Un condei extraordinar/ Un ziarist cum puțini mai sunt”
CONTROVERSĂ Rusia preia controlul total asupra filialei ruse a retailerului german Metro, pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Berlin
22:46
Rusia preia controlul total asupra filialei ruse a retailerului german Metro, pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Berlin
EXCLUSIV Cine a băgat România în criză? Scandal în platoul Gândul între Ben Oni Ardelean (PNL) și Fabian Radu (AUR) pe situația din țară
22:24
Cine a băgat România în criză? Scandal în platoul Gândul între Ben Oni Ardelean (PNL) și Fabian Radu (AUR) pe situația din țară
INEDIT Denise Rifai, un nou pas în televiziune. Unde ar urma să o vedem după plecarea de la „Furnicuțele”
22:18
Denise Rifai, un nou pas în televiziune. Unde ar urma să o vedem după plecarea de la „Furnicuțele”
FLASH NEWS Trump promite, din nou, câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă Partidul Republican va câștiga alegerile din noiembrie. Care sunt condițiile
22:12
Trump promite, din nou, câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă Partidul Republican va câștiga alegerile din noiembrie. Care sunt condițiile
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 29 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 29 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe