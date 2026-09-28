Fostul lider PNL, Crin Antonescu, a lansat, luni, un atac dur la adresa actualei conduceri liberale și a lui Sigfried Mureșan, acuzând reprezentanții PNL că își reneagă trecutul și identitatea politică pentru a se apropia de USR. „Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți și speranța că vor fi socotiți fritzi și siegfrizi autentici îi face să fie în stare de orice”, subliniază el.

Crin Antonescu precizează că problema nu este, în primul rând, Sigfried Mureșan, ci PNL.

„PNL-ul lui Siegfried”

„Problema nu e dl. Sigfried Mureșan. Domnia sa nu poate fi învinovățit pentru simplul fapt că a găsit, cu abilitate și noroc, un loc ideal în care să supraviețuiască și să prospere.

Dl. Siegfried e suficient de isteț. Nu are constrângeri morale, ceea ce, tehnic, e un avantaj. Este, la urma urmelor, consecvent. Sigur, își amintește vag de dna Udrea și nu îl mai cunoaște pe dl. Gheorghe Ștefan, dar niciodată nu s-a lepădat de Băsescu, Kovesi sau Macovei.

Problema e PNL.

PNL este de o stupiditate fără egal. Nu se «cramponează» de vreun principiu, la rândul său, ba chiar e gata să calce, să scuipe, să vândă orice, numai că în cazul său nu e rentabil, ci doar pare.

PNL își reneagă organizat și zgomotos, în văzul lumii, propriul trecut, propriul nume, propriul blazon în schimbul câtorva laude pentru Bolojan și, mai nou, Siegfried, din partea unor vechi «prieteni», de la Liiceanu la Tismăneanu”, transmite Crin Antonescu, pe Facebook.

Fostul lider PNL susține că liberalii încearcă să fie acceptați drept „buni useriști” și ironizează apropierea partidului de USR.

„Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți și speranța că vor fi socotiți fritzi și siegfrizi autentici îi face să fie în stare de orice.

N-am nicio îndoială că, dacă mâine Bolojan l-ar propune președinte de onoare al partidului pe Băsescu, ar avea doar câteva voturi împotrivă și că «lideri» de comunicare ai partidului ne-ar explica pe la televiziuni că asta e o decizie reformatoare. (Am îndoieli că Băsescu ar accepta, dar nu că PNL-ul lui Bolojan ar face-o.)

În fine, îmi pot imagina, deja, multe altele, dar sunt intimidat de faptul că ceea ce face acest PNL în realitate depășește mereu și cu mult temerile mele imaginare.

Hai la vot, dragii mei, pentru Siegfried. E singura soluție pentru România, nu-i așa?

Voi ați lucrat mereu pentru România, de la Brătieni până la Ciucă. Dar parcă niciodată n-ați făcut-o mai hotărât, mai demn și mai eroic decât acum, cu Siegfried.

Sper ca eroul vostru, caraghios dar tenace, să vă țină minte mai mult decât pe PMP”, mai spune acesta.