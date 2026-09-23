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Petrișor Peiu: „I-au făcut un mare bine lui Călin Georgescu, i-au mai adus câteva procente în sondaje”

Andrei Rosz
Petrișor Peiu: „I-au făcut un mare bine lui Călin Georgescu, i-au mai adus câteva procente în sondaje”
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Petrișor Peiu susține că dosarul împotriva lui Călin Georgescu este dovada degradării statului român. Liderul senatorilor AUR compară dosarul cu cele instrumentate de binomul SRI-DNA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Reținerea lui Călin Georgescu a fost o dovadă a degradării statului”

Invitat la Marius Tucă Show, Petrișor Peiu susține că reținerea lui Georgescu a fost dovada degradării statului român. Acesta acuză că statul nu mai poate îndeplini funcțiile pentru care a fost creat. Politicianul critică și faptul că procurorii dau presei stenograme din dosare și influențează opinia publică.

„Reținerea lui Călin Georgescu a fost o dovadă a degradării statului. Ceea ce vedem în fiecare moment este degradarea statului român. Statul român nu mai poate îndeplini în mod credibil funcțiunile pentru care a fost creat. De exemplu, totuși, ca procuror nu știu sau ca șef al procurorilor, când știi că e o persoană relativ cunoscută, cu mize mari în jurul ei, te duci și-l iei de pe stradă și dai stenograme la presă. Că presa nu a găsit stenogramele în coșul de gunoi.”, explică liderul senatorilor AUR. 

„Nu s-a schimbat nimic din vremea binomului Kovesi-Coldea. S-a degradat țara și mai mult”

Politicianul afirmă că eliberarea lui Călin Georgescu demonstrează că Parchetul nu a pregătit un dosar serios. Acesta compară cazul Georgescu cu dosarele instrumentate de binomul Kovesi-Coldea. Liderul senatorilor AUR susține că întregul proces împotriva fostului candidat la președinție nu face altceva decât să îl crească în continuare în sondaje.

„A doua zi vine judecătorul și zice du-te, domnule, acasă. Deci Parchetul n-a pregătit un dosar serios. Adică dosarul nu era serios. Nu e prima dată când se întâmplă un asemenea dosar. Să ne aducem aminte de era Kovesi-Coldea. Nu s-a schimbat nimic, s-a degradat țara și mai mult. Eu nu vreau să cred că cineva din zona politică este atât de lipsit de minte încât să nu-și dea seama că i-au făcut un mare bine lui Călin Georgescu. Adică i-au adus câteva procente.”, susține Peiu.

De ce a fost reținut Călin Georgescu de către procurorii DIICOT?

Călin Georgescu a fost adus, pe 21 septembrie, la audieri, după ce procurorii DIICOT au descins la locuința sa și au efectuat percheziții care au durat 9 ore. La doar o zi distanță, Georgescu a fost eliberat din arestul central. DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat pe un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro, din care aproximativ 100.000 de euro ar fi fost folosiți în campania lui electorală pentru alegerile prezidențiale. Este al treilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.

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