Parlamentarii AUR nu vor fi prezenți în plen pentru votul de învestitură a Cabinetului Mureșan. Simion: „Nu votăm un guvern-marionetă”

Liderul AUR, George Simion, a transmis luni, 28 septembrie, că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți în plen la votul de învestitură pentru guvernul Siegfried Mureșan. De asemenea, Simion are în vedere două opțiuni după căderea Guvernului Mureșan, fie un Executiv cu miniștri AUR, fie alegeri anticipate. În cazul în care președintele Nicușor Dan nu va declanșa alegeri înainte de termen, formațiunea lui Simion va lua în considerare suspendarea liderului de la Cotroceni.

George Simion a precizat că AUR nu va vota un „guvern-marionetă” și exclude, de asemenea, susținerea lui Alexandru Nazare în contextul unei eventuale desemnări.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră”, a declarat liderul AUR într-o postare pe Facebook.

„Este de datoria AUR să facă parte din guvernare”

Simion a desemnat o echipă pentru noi negocieri cu partidele politice, după căderea Cabinetului Mureșan și a reiterat că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. În cazul în care AUR nu va ajunge la o înțelegere cu ceilalți lideri, singura opțiune validă, în opinia lui Simion, sunt alegerile anticipate.

„Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare și să treacă țara peste aceste momente grele. Dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu vor fi lăsați, nu vor avea voie, nu ne vor acorda pozițiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatată conform Constituției faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern trebuie să ajungem la votul românilor”, a declarat liderul AUR.

„În cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri, să fie suspendat”

În contextul în care un Executiv cu miniștri AUR nu va fi posibil, George Simion este de părere că Nicușor Dan trebuie să convoace alegeri anticipate, iar în caz contrar, partidul va demara procedura de suspendare a președintelui.

„Vom discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca în cazul în care Nicușor Dan nu convoacă alegeri cum îi cere Constituția să fie suspendat. Trebuie să strângem numărul necesar de semnători, trebuie să avem voturile în Parlament, dar mai presus de orice, trebuie să vă avem pe voi în spate. Milioane de români care nu trebuie să mai rămână tăcuți. Ridicați-vă și cereți o țară a românilor în care pentru prima oară voi să conduceți”, a mai precizat George Simion.

AUR critică programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan

Comisiile de specialitate ale Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au criticat programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, după o analiză în care a fost identificată o vulnerabilitate majoră în abordarea principalelor domenii de interes național. Potrivit reprezentanților formațiunii, deși documentul asumat de noul cabinet conține 372 de măsuri, multe dintre aceste obiective nu sunt susținute de costuri complete, surse de finanțare clare sau termene de implementare.

Mureșan nu are voturile necesare pentru formarea unui Guvern

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, 25 septembrie, la Parlament, atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși de PNL, USR și UDMR. Gestul vine în condițiile în care premierul desemnat recunoaște că nu are, deocamdată, majoritatea necesară pentru ca Guvernul său să treacă de votul de învestitură.

VIDEO: George Simion/Facebook