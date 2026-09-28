Ramona Bruynseels a vorbit despre posibilitatea ca Nicușor Dan să îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Politicianul consideră că liderul PSD ar putea prefera să rămână la conducerea Camerei Deputaților. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„Nu sunt convinsă că Sorin Grindeanu își dorește funcția de premier”

Invitată la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Ramona Bruynseels a fost întrebată dacă Nicușor Dan ar putea să îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Aceasta susține că acest scenariu este posibil. Ea consideră că liderul PSD nu și-ar dori să accepte funcția de premier.

„De ce nu? Totuși, se poate întâmpla acest scenariu, acum că nu sunt convinsă că domnul Sorin Grindeanu își dorește acest lucru. Asta este partea a doua, este părerea mea personală. Cred că nu își dorește neapărat. Cred că ar vrea altcineva să fie în locul dânsului.”, a declarat politicianul.

„Este chiar important să deții șefia unei camere”

Ramona Bruynseels a explicat că funcția de președinte al Camerei Deputaților ar putea fi un motiv pentru care Sorin Grindeanu nu și-ar dori să preia funcția de premier.

„Și asta și din considerentul că este președintele Camerei Deputaților. Este important ca acel loc să fie ocupat în continuare de dânsul. Parlamentul, vedeți, acum este mult mai jucător, mult mai important. Atunci este chiar important să deții șefia unei camere.”, a adăugat Ramona Bruynseels.

Sorin Grindeanu a vorbit recent despre scenariul în care ar fi desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier. Liderul PSD a declarat că, într-o astfel de situație, ar face tot ce ține de el pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului. El susține că nu ar încerca să rupă de la început „toate posibilele punți de dialog” cu PNL și USR. În ceea ce privește o eventuală negociere cu AUR, Grindeanu a fost mai rezervat.