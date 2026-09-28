Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, afirmă că în noua Lege a bugetului trebuie prevăzute fonduri pentru o indexare a pensiilor și a salariilor în anul 2027. Mureșan subliniază faptul că prioritatea este indexarea pensiilor, iar dacă va fi construit un buget echilibrat, atunci se vor putea face aceste creșteri.

Premierul desemnat anunță creșterea pensiilor și salariilor

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„Este în programul de guvernare, negreșit. De doi ani de zile, pensiile nu au fost indexate și nici salariile în sectorul public.

Ca atare, cred că este nevoie de o indexare. Rata inflației a fost 6% acum, a fost 7% la finalul anului trecut. Deci va trebui să vedem. Firesc ar fi să putem indexa pensiile cu rata inflației la finalul acestui an.

Și îmi doresc să facem acest lucru. Vom vedea exact care este momentul, la ce moment în decursul anului următor o putem face.

Eu mi-aș dori chiar de la 1 ianuarie și, da, dacă reușim să reducem cheltuielile statului, să creștem veniturile în modul în care am reușit anul acesta, atunci sunt convins că vom avea fonduri suficiente pentru creșterea pensiilor, în sensul indexării, începând cu anul 2027”, a declarat Siegfried Mureșan, la TVR 1.

Premierul desemnat spune că este nevoie și de o indexare a salariilor în sistemul bugetar

„Și la salariile în sectorul public cred că este nevoie de o indexare. Pensiile sunt mai mici, sunt venituri mici, fixe, ale oamenilor. Acolo oamenii au suferit mai mult. Pensia medie în România este de 2.700 de lei.

Ce încerc să vă spun este: vom indexa pensiile. Acolo văd urgența mai mare și, de îndată ce ne permitem, va trebui să indexăm și salariile în sectorul public.

Când începem să redactăm bugetul în luna noiembrie și îl vom finaliza în decembrie, atunci vom ști exact cât ne permitem și de la ce moment putem avea indexarea pensiilor pe care o doresc și indexarea salariilor în sectorul public, pe care o consider, de asemenea, justificată și pe care o doresc, de asemenea, dar trebuie să vedem exact cât ne permitem și începând cu ce moment din cursul anului 2027”, a mai spus Siegfried Mureșan.