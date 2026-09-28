Cațavencii: Patrick a murit

Patrick s-a prăbușit la pămînt într-o nenorocită zi de luni, la închiderea ediției print a ziarului. E o zi pe care a urît-o și pe care a iubit-o în cei mai mulți ani ai vieții lui, ziua cînd trebuia să-și predea textele, ziua în care se se striga în redacție, se înjura și se rîdea în hohote.

A fost cel mai tînăr jurnalist din istoria revistelor Cațavencu. A venit în redacție la 14 ani și, cu scurte întreruperi, a stat pînă acum cîțiva ani. A fost reporter, jurnalist de investigație, autor de interviu, editorialist, a făcut umor la nivelul de sus al grupului, a condus redacția. Dar, înainte de toate, a fost un talent nativ, rar și irepetabil.

Vocația lui cea mare, chiar înainte de satiră și jurnalism, a fost sinuciderea. Patrick a început procesul de autoextincție la o vîrstă fragedă. Nu avea 20 de ani cînd a început să trăiască periculos, la limita lăzii de bere și a nopților nedormite, coborînd în abisul tutunului (ca noi toți) și al obsesiei pentru textul perfect. A urmat un model – al colegilor mai mari – pe care l-a egalat repede – și la ritmul intoxicației și al abilității de a face umor.

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