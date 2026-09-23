Petrișor Peiu prezice numărul de voturi cu care va pica Guvernul Mureșan în Parlament. Liderul senatorilor AUR prezintă scenariul unei înțelegeri dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Mureșan va lua sub 150 de voturi în Parlament”

Invitat la Marius Tucă Show, Petrișor Peiu afirmă că Siegfried Mureșan insistă cu organizarea votului în Parlament și cu audierile din comisiile parlamentare. Pentru că UDMR nu îl susține pe Mureșan, adaugă Peiu, va lua undeva sub 150 de voturi. Liderul AUR menționează și că mulți liberali nu vor vota cu Guvernul Mureșan.

„Am înțeles că Mureșan insistă foarte tare cu organizarea votului și audierilor din comisiile parlamentare. PNL și USR susțin această variantă, UDMR nu susține. Va lua undeva sub 150 de voturi, pentru că mulți liberali nu vor vota.”, menționează politicianul.

Ipoteza lui Peiu: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu vor forța parlamentarii să voteze un guvern PSD, de frica anticipatelor

Liderul senatorilor AUR precizează că desemnarea lui Grindeanu, după căderea Guvernului Mureșan, ar fi „o forțare de notă” din partea președintelui. Peiu enunță un scenariu în care Nicușor Dan și Sorin Grindeanu ar pune presiune pe parlamentari. Ipoteza senatorului este că parlamentarii vor vota viitorul guvern Grindeanu de frica alegerilor anticipate.

„Dacă Nicușor Dan se va înțelege cu PSD-ul și va hotărî să-l desemneze pe Sorin Grindeanu, va fi o forțare de notă. Grindeanu va veni și va zice, și cred că președintele îi va susține acest discurs: aveți grijă, că dacă nu votați acest guvern, urmează alegeri anticipate. Și atunci toți parlamentarii care se tem că nu vor mai avea un nou mandat se vor alinia cuminte să voteze noul guvern. PSD-ul se bazează probabil pe voturile de la UDMR.”, susține Peiu.

Ce negociază AUR cu PSD?

Politicianul vorbește și despre negocierile pe care AUR le poartă cu PSD. Acesta susține că nu a negociat cu social-democrații pentru formarea unei majorități guvernamentale. Peiu descrie regula negocierilor în democrație și spune că președintelui trebuie să i se prezinte o majoritate formată în jurul unui candidat de premier.

„Am avut negocieri în ultima perioadă cu PSD pe diverse proiecte de legi și chestiuni din Parlament, dar nu pe formarea unei majorități guvernamentale. Regula în democrație este că partidele negociază o majoritate înainte de a merge la consultările cu președintele și îi spun acestuia după ce negociază, domnule, noi, partidele x și y, avem o majoritate. Majoritatea este constituită în jurul numelui de premier și în jurul unui program de guvernare bazat pe următoarele 10 principii.”, afirmă liderul senatorilor AUR.

Care e poziția UDMR referitor la Guvernul Mureșan?

„Important este că în acest moment ceea ce a rămas din vechea coaliţie, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru învestire. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca sa avem mai puţine voturi decât necesită investirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuţiile.”, a declarat Kelemen Hunor.

Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit de Parlament. PNL și USR au împreună 139 de parlamentari, ceea ce înseamnă că, fără UDMR, ar mai lipsi 94 de voturi pentru a atinge majoritatea necesară.