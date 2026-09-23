Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Petrișor Peiu prezice că Mureșan nu va lua 150 de voturi în Parlament și va pica. Cum vor fi convinși parlamentarii să voteze următorul guvern?

Petrișor Peiu prezice că Mureșan nu va lua 150 de voturi în Parlament și va pica. Cum vor fi convinși parlamentarii să voteze următorul guvern?

Andrei Rosz
Petrișor Peiu prezice că Mureșan nu va lua 150 de voturi în Parlament și va pica. Cum vor fi convinși parlamentarii să voteze următorul guvern?
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Petrișor Peiu prezice numărul de voturi cu care va pica Guvernul Mureșan în Parlament. Liderul senatorilor AUR prezintă scenariul unei înțelegeri dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
4 poze

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Mureșan va lua sub 150 de voturi în Parlament”

Invitat la Marius Tucă Show, Petrișor Peiu afirmă că Siegfried Mureșan insistă cu organizarea votului în Parlament și cu audierile din comisiile parlamentare. Pentru că UDMR nu îl susține pe Mureșan, adaugă Peiu, va lua undeva sub 150 de voturi. Liderul AUR menționează și că mulți liberali nu vor vota cu Guvernul Mureșan.

„Am înțeles că Mureșan insistă foarte tare cu organizarea votului și audierilor din comisiile parlamentare. PNL și USR susțin această variantă, UDMR nu susține. Va lua undeva sub 150 de voturi, pentru că mulți liberali nu vor vota.”, menționează politicianul. 

Ipoteza lui Peiu: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu vor forța parlamentarii să voteze un guvern PSD, de frica anticipatelor

Liderul senatorilor AUR precizează că desemnarea lui Grindeanu, după căderea Guvernului Mureșan, ar fi „o forțare de notă” din partea președintelui. Peiu enunță un scenariu în care Nicușor Dan și Sorin Grindeanu ar pune presiune pe parlamentari. Ipoteza senatorului este că parlamentarii vor vota viitorul guvern Grindeanu de frica alegerilor anticipate.

„Dacă Nicușor Dan se va înțelege cu PSD-ul și va hotărî să-l desemneze pe Sorin Grindeanu, va fi o forțare de notă. Grindeanu va veni și va zice, și cred că președintele îi va susține acest discurs: aveți grijă, că dacă nu votați acest guvern, urmează alegeri anticipate. Și atunci toți parlamentarii care se tem că nu vor mai avea un nou mandat se vor alinia cuminte să voteze noul guvern. PSD-ul se bazează probabil pe voturile de la UDMR.”, susține Peiu. 

Ce negociază AUR cu PSD?

Politicianul vorbește și despre negocierile pe care AUR le poartă cu PSD. Acesta susține că nu a negociat cu social-democrații pentru formarea unei majorități guvernamentale. Peiu descrie regula negocierilor în democrație și spune că președintelui trebuie să i se prezinte o majoritate formată în jurul unui candidat de premier.

„Am avut negocieri în ultima perioadă cu PSD pe diverse proiecte de legi și chestiuni din Parlament, dar nu pe formarea unei majorități guvernamentale. Regula în democrație este că partidele negociază o majoritate înainte de a merge la consultările cu președintele și îi spun acestuia după ce negociază, domnule, noi, partidele x și y, avem o majoritate. Majoritatea este constituită în jurul numelui de premier și în jurul unui program de guvernare bazat pe următoarele 10 principii.”, afirmă liderul senatorilor AUR. 

Care e poziția UDMR referitor la Guvernul Mureșan?

„Important este că în acest moment ceea ce a rămas din vechea coaliţie, după decizia colegilor de la PSD, nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru învestire. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca sa avem mai puţine voturi decât necesită investirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuţiile.”, a declarat Kelemen Hunor. 

Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit de Parlament. PNL și USR au împreună 139 de parlamentari, ceea ce înseamnă că, fără UDMR, ar mai lipsi 94 de voturi pentru a atinge majoritatea necesară.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Petrișor Peiu: „I-au făcut un mare bine lui Călin Georgescu, i-au mai adus câteva procente în sondaje”
22:08
Petrișor Peiu: „I-au făcut un mare bine lui Călin Georgescu, i-au mai adus câteva procente în sondaje”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 24 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Iosefina Pascal
19:18
Marius Tucă Show începe joi, 24 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Iosefina Pascal
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Reținerea lui Călin Georgescu a fost întoarcerea României la teroarea binomului Kovesi-Coldea”
22:34
Ion Cristoiu: „Reținerea lui Călin Georgescu a fost întoarcerea României la teroarea binomului Kovesi-Coldea”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 23 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
18:46, 22 Sep 2026
Marius Tucă Show începe miercuri, 23 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta, după reținerea lui Călin Georgescu: „Am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia”
22:33, 21 Sep 2026
Victor Ponta, după reținerea lui Călin Georgescu: „Am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 22 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:19, 21 Sep 2026
Marius Tucă Show începe marți, 22 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
1.000 de euro intră direct pe card, fără nicio cerere. 11 milioane de familii pot primi banii
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Ce au făcut Valentina și Vlad cu o zi înainte de tragedie. 'Până la 12 şi ceva a...
Prosport.ro
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Adevarul
Este Ucraina la capătul puterilor? Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Kievul
Mediafax
TAROM, spre privatizare, Poliția se reorganizează. Marile schimbări pregătite de Mureșan
Click
Legătură paranormală? Mihai Onilă, vegheat de fiica-înger în spital: „Cei care nu mai sunt alături de noi din iubire ne ajută”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Ce a dezvăluit un dinte vechi de 66 de milioane de ani despre Tyrannosaurus rex?
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
FLASH NEWS Nicușor Dan nu își dorește dizolvarea Parlamentului: ”Alegerile anticipate sunt rele pentru cetățeni”
22:35
Nicușor Dan nu își dorește dizolvarea Parlamentului: ”Alegerile anticipate sunt rele pentru cetățeni”
EMISIUNI Deputatul AUR Mugur Mihăescu spune că partidul nu va ceda presiunilor generate de reținerea lui Călin Georgescu și că nu va vota guvernul Siegfried
22:13
Deputatul AUR Mugur Mihăescu spune că partidul nu va ceda presiunilor generate de reținerea lui Călin Georgescu și că nu va vota guvernul Siegfried
REACȚIE Siegfried Vasile Mureșan nu recunoaște că a fost finanțat de „Pinalti” în campania din 2014 : „Legendă urbană, niște copilării”. Culmea, chiar Pinalti a spus, pentru Gândul, că a finanțat campania lui Siegfried cu 100.000 de euro
22:09
Siegfried Vasile Mureșan nu recunoaște că a fost finanțat de „Pinalti” în campania din 2014 : „Legendă urbană, niște copilării”. Culmea, chiar Pinalti a spus, pentru Gândul, că a finanțat campania lui Siegfried cu 100.000 de euro
FLASH NEWS Parlamentul Italiei deschide calea pentru revenirea la energia nucleară, la aproape 40 de ani de la Cernobîl
22:02
Parlamentul Italiei deschide calea pentru revenirea la energia nucleară, la aproape 40 de ani de la Cernobîl
INEDIT Prezență surpriză la ONU, în New York. Diplomata Tamila Cristescu s-a fotografiat chiar în timpul discursului lui Nicușor Dan
21:55
Prezență surpriză la ONU, în New York. Diplomata Tamila Cristescu s-a fotografiat chiar în timpul discursului lui Nicușor Dan
CONTROVERSĂ Două softuri de inteligență artificială spun că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost generat cu AI. Gândul a făcut analiza și prezintă rezultatele
21:46
Două softuri de inteligență artificială spun că programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost generat cu AI. Gândul a făcut analiza și prezintă rezultatele

Cele mai noi

Trimite acest link pe