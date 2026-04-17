Dan Dungaciu: „AUR votează orice moțiune care să ducă la căderea guvernului”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum partidul AUR susține orice proiect care ar duce la căderea actualului Guvern. Acesta a început prin a spune că decizia partidului este una clară, indiferent de interpretările ce s-au speculat în spațiul public. Analistul afirmă că AUR va propune o moțiune de cenzură în mai. Aceasta va veni după ce vor fi trei trimestre de eșec guvernamental. Acesta susține că AUR nu dorește ca Guvernul să cadă și să se aștepte până la numirea unui nou premier. Sociologul spune că va fi numit un premier în 24 de ore care să facă alegeri anticipate.
„Cred că am anunțat și la dumneavoastră în emisiune. Decizia partidului a fost foarte clară, indiferent de ce interpretări s-au tot făcut. Va fi în luna mai făcută o moțiune de cenzură când vedem datele, după trei trimestre de eșec al Guvernului. Noi am spus foarte clar că votăm. În manifestul nostru, opoziția totală, opoziția națională… Noi votăm orice poate să ducă la căderea acestui Guvern. Am și spus că nu are sens să dea jos Guvernul și să înceapă cu 20 de zile, să-i dea… Numim un ministru ca premier, pe care îl avem deja în minte, în 24 de ore, cu sarcina să facă alegeri anticipate. Vom fi de partea oricărui proiect care să ducă la anticipate.”, a explicat sociologul.