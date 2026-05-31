Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat o dezbatere apărută în Australia privind protecția legală acordată persoanelor transgender în contextul legislației referitoare la sarcină și discriminare. Invitatul a spus că astfel de teme ajung să domine agenda publică în societăți care și-au rezolvat problemele esențiale și își caută noi subiecte de dispută.

Discuția a pornit după ce Marius Tucă a prezentat informații despre o decizie a unei comisii australiene privind drepturile omului și protecția juridică acordată persoanelor care se identifică diferit față de sexul biologic.

Ion Cristoiu: „Parcă asistăm la sfârșitul Romei”

Publicistul a privit cu scepticism dezbaterea. El a spus că îi este greu să înțeleagă cum astfel de teme ajung să fie discutate la nivel politic și legislativ.

„Nu știu, parcă e sfârșitul Romei.”, spune el.

Cristoiu consideră că dezbaterea se îndepărtează de realitate și de problemele concrete ale oamenilor.

„Păi ei nu pot rămâne. Păi nu. Păi n-am înțeles din discuția asta.”, afirmă acesta.

Societățile care și-au rezolvat problemele își inventează altele

Invitatul a susținut că astfel de controverse apar mai ales în state prospere. Acolo, preocupările de bază au fost deja rezolvate.

„Eu cred că oamenii ăștia nu au ce face.”, spune el.

Existența unor astfel de dispute este un semn că atenția publică s-a mutat de la problemele practice la teme ideologice.

„Pentru că la societatea aia, bărbații au ce mânca. E o societate care și-a rezolvat toate problemele și își inventează probleme.”, afirmă acesta.

Publicistul a explicat că tensiunile și agresivitatea din astfel de dezbateri apar tocmai pentru că oamenii nu se confruntă cu dificultăți mai presante.