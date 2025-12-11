Dan Dungaciu: „Avem cel mai anti-business Guvern din istoria modernă a României”

Dan Dungaciu, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 decembrie 2025, face o analiză dură asupra situației politice și economice din România, evidențiind o criză profundă și o conducere care continuă să agraveze problemele țării. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că guvernarea actuală, la fel ca și cele din ultimii 30 de ani, nu s-a dovedit capabilă să aducă o schimbare pozitivă. În opinia sa, guvernul actual este „cel mai anti-business guvern” pe care România l-a avut vreodată, distrugând mediul de afaceri prin politici fiscale excesive, pe bază de biruri și taxe care nu fac decât să agraveze criza economică.

„Cei care guvernează astăzi România și cei care au guvernat-o 30 de ani, n-au cum să fie mai buni. Și faptul că ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă astăzi și încă o dată vedem această criză, cum se intre pe sub ușile oricărui domeniu, că astăzi vorbim de justiție, ieri de Securitatea Națională, alaltăieri de business. Cel mai anti-business Guvern din câte au existat în România este acest Guvern, distruge tot business-ul” , spune Dan Dungaciu.

Sociologul Dungaciu mai atrage atenția că niciun lider politic nu recunoaște public că măsurile luate nu vor scoate România din criză. În schimb, țara pare prinsă într-o criză perpetuă, iar disperarea exprimată la alegerile municipale din București reflectă această stare de fapt.