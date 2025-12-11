Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Avem cel mai anti-business Guvern din istoria modernă a României”

Dan Dungaciu: „Avem cel mai anti-business Guvern din istoria modernă a României”

Serdaru Mihaela
11 dec. 2025, 07:30, Marius Tucă Show

Dan Dungaciu, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 decembrie 2025, face o analiză dură asupra situației politice și economice din România, evidențiind o criză profundă și o conducere care continuă să agraveze problemele țării. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază că guvernarea actuală, la fel ca și cele din ultimii 30 de ani, nu s-a dovedit capabilă să aducă o schimbare pozitivă. În opinia sa, guvernul actual este „cel mai anti-business guvern” pe care România l-a avut vreodată, distrugând mediul de afaceri prin politici fiscale excesive, pe bază de biruri și taxe care nu fac decât să agraveze criza economică.

„Cei care guvernează astăzi România și cei care au guvernat-o 30 de ani, n-au cum să fie mai buni. Și faptul că ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă astăzi și încă o dată vedem această criză, cum se intre pe sub ușile oricărui domeniu, că astăzi vorbim de justiție, ieri de Securitatea Națională, alaltăieri de business. Cel mai anti-business Guvern din câte au existat în România este acest Guvern, distruge tot business-ul” , spune Dan Dungaciu.

Sociologul Dungaciu mai atrage atenția că niciun lider politic nu recunoaște public că măsurile luate nu vor scoate România din criză. În schimb, țara pare prinsă într-o criză perpetuă, iar disperarea exprimată la alegerile municipale din București reflectă această stare de fapt.

„Nimeni nu iese public și nimeni nu spune, fraților, nu puteți scoate țara asta din criză prin asemenea măsuri. Nu puteți asigura securitatea acestei țări prin asemenea măsuri. Pentru că tot ce vedem acum e o criză perpetuă. Aici nu se mai poate întâmpla nimic. Și disperarea asta care s-a văzut și în alegerile de la București și strategia care s-a aplicat la București este singura strategie pe care statul român o are astăzi la dispoziție, de a menține actualul guvern cu disperare astfel încât un rău mai mare să nu se producă” , subliniază Dan Dungaciu

