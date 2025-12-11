Adrian Severin: „A fost o luptă între americani și francezi pentru controlul asupra României”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a făcut o scurtă trecere în revistă a istoriei noastre politice cu Franța. Acesta susține că Franța ar fi avut întotdeauna interese de a controla acest teritoriu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin, invitat în emisiunea lui Marius Tucă Show, a vorbit despre dorința liderilor francezi de-a lungul timpului de a avea controlul asupra României. Acesta susține că încă de la Unirea Principatelor Române până în zilele noastre ar fi existat constant lideri francezi care au avut interese strategice în regiune.

„Totdeauna, Franța, și când zic totdeauna, mă gândesc din momentul în care s-a născut România, cea mică, deci Unirea Principatelor, Franța a dorit să aibă aici un avanpost care să fie folosit la vremea respectivă împotriva expansiunii Imperiului Țarist. Ca să ne apere cu viețile noastre, și cu brațele noastre, și cu bunurile noastre, petrolul nostru, grânele noastre, și așa mai departe. Iar după aceea, sigur, a fost o perioadă de pauză, să zicem așa, o relativă pauză, în timpul Războiului Rece, când noi intrasem clar și categoric în lotul sovietic, dar chiar și atunci, președintele de Gaulle, care sigur a fost o personalitate altceva decât actualul președinte, tot a încercat să facă din România un membru al lagărului comunist apropiat de Franța. După aceea, dacă venim și mai aproape de zilele noastre, președintele Mitterrand, chiar dacă anterior simpatizase cu ideea, în schimbul rămânerii Germaniei divizate, să se creeze o Ungarie ceva mai mare prin preluarea Transilvaniei, sau găsirea unei soluții care să detașeze Transilvania de România. După aceea, a fost foarte activ în a susține o relație specială între România post-comunistă de această dată și Franța.”

De asemenea, Severin susține că interesul acesta al Franței față de România în momentul de față s-ar lega de o anumită rivalitate între ei și liderii americani, ambele părți dorind să mențină controlul aici.