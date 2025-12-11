Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Mi s-a dat de ales între a renunța la cauza mea sau a intra la închisoare. Nu mi-am putut trăda cauza”

Malina Maria Fulga
11 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre prețul plătit pentru a nu-și trăda principiile, în contextul luptei sale pentru o societate liberă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, a povestit cum lupta sa pentru o societate liberă și o economie de piață a început chiar înainte de anii ’90, prin critica adusă sistemului economic comunist. Acesta susține că a fost închis pentru că nu a dorit să-și trădeze ideile și principiile.

„Pentru o cauză. Pentru că eu am luptat mereu pentru o cauză. Aș spune că am luptat, fără să pretind, oamenii aceștia, că am fost dizident, dar am luptat pentru această cauză și înainte de 1990. Cursul meu de drept al comerțului internațional de dinainte, din 1990, era o critică a sistemului economic comunist și acel curs s-a publicat și așa a ieșit. Fără citate din documente de partid, ci era o critică care se putea face în acel moment pentru a schimba ideea economiei de comandă. Pledam pentru liberalizarea prețurilor, pledam pentru o distincție între proprietatea de stat și proprietatea privată.

Din contra, așa arată o persoană reeducată, ca mine. Deci eu din punctul ăsta de vedere pot să spun, sunt reeducat. Închisoarea putea să fie evitată, mi s-a dat această alternativă. Ori renunți la cauza ta, la politica ta, la lupta ta, ori faci asta. Și n-am acceptat această tranzacție, pentru că am zis că dacă o accept, înseamnă că de fapt îmi subminez cauza și îi încurajez pe cei care vor să mă înlăture. Pentru că eu n-am făcut nimic care să fie ilegal sau imoral. Dar a fost o înscenare menită să mă scoată din joc. Dacă vreți, este consecvență, este hotărâre, este insistență, spuneți-i așa.”

De asemenea, Severin afirmă că prin funcția sa de ministru a contribuit la reconstrucția României ca stat democratic.

„Pentru că înverșunarea are ceva irațional. La mine nu este o chestiune sentimentală. E și o dimensiune sentimentală, dar este o dimensiune rațională. Repet, am luptat mereu pentru a avea o societate liberă și deschisă, pentru a avea o democrație funcțională, pentru a avea o economie de piață funcțională. De aceea m-am referit și la perioada dinainte de ’90. Lumea își amintește mai puțin, probabil, că eu am fost primul ministru al reformei în țara asta. Într-o perioadă în care chiar reforma însemna ceva, pentru că schimbam un sistem cu un alt sistem. Se schimba o lume. Țin minte că eram în Occident. La un moment dat ce discutam la o masă, la un prânz cu două dintre gazdele mele occidentale și le spuneam cam ce am de gând și, la un moment dat, unul s-a adresat celuilalt: Tu îți dai seama ce vorbește? Face o întreagă lume, în timp ce la noi totul este banal. El face o întreagă lume.”

