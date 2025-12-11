Prima pagină » Actualitate » Tabel complet pensii | Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție, dacă te pensionezi pe 1 ianuarie 2026

Tabel complet pensii | Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție, dacă te pensionezi pe 1 ianuarie 2026

11 dec. 2025, 08:59, Actualitate
Tabel complet pensii | Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție, dacă te pensionezi pe 1 ianuarie 2026
Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual

Pentru românii care se vor pensiona de la 1 ianuarie 2026 cea mai importantă întrebare este legată de cuantumul pensiei pe care o vor primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție. Pentru a clarifica situația, am analizat cele mai populare 15 profesii din România.

Astfel, un calcul estimativ realizat ne arată ce pensie primește un angajat care a lucrat în aceeași meserie întreaga carieră și se pensionează la 1 ianuarie 2026.

Ce arată tabelul pensiilor estimate

Datele sunt orientative și se bazează pe mediile salariale actuale ale profesiilor și pe numărul de ani de contribuție (15 ani, 20, 25, 30 și peste 35 de ani – stagiu complet). Pentru fiecare profesie am luat în considerare o medie salarială brută, transpusă în puncte, pe baza contribuțiilor regulate.

Astfel, în tabelul atașat se pot observa câteva diferențe uriașe între categorii profesionale, dar și între perioadele de contribuție.

Trebuie spus că pensiile mai mari revin angajaților din IT, medicilor specialiști și avocaților salariați, pe când la polul opus regăsim muncitorii necalificați și angajații din sectorul HoReCa.

De exemplu, un programator cu vechime și experiență poate ajunge la o pensie estimată de 8.971 lei/lună după 15 ani contribuție, iar după 30 de ani, la 17.942 lei/lună. Dacă vorbim de un stagiu complet de cotizare, de peste 35 de ani, el ar putea încasa până la 20.933 lei/lună.

La fel de bine vor fi răsplătiți și medicii specialiști/primari. După 15 ani de contribuții, pensia lor va fi de 7502 lei/lună, apoi 15.502 lei/lună (după 30 de ani de contribuții) sau 17.502 lei/lună (stagiu complet).

Nici avocații/juriștii nu se plâng: la stagiu complet de contribuție, pensia ar putea ajunge la 14.078 lei/lună. De asemenea, un inginer ar putea încasa 10.649 lei/lună.

În cazul profesorilor/învățătorilor cu stagiu complet, pensia estimată ar urma să fie de 7.253 lei/lună, în timp ce un funcționar public se va apropia de 6.000 lei/lună.

Cine încasează cea mai mică pensie

Cel mai puțin vor primi muncitorii necalificați și angajații din HoReCa. De exemplu, un ospătar cu stagiu stagiu complet ar putea ajunge la 2.205 lei/lună, iar un muncitor necalificat, la 1.568 lei/lună. În cazul persoanelor plătite cu salariul minim pe economie, pensia abia va atinge 931 lei/lună.

Concluzia este că profesiile cu salarii mari generează pensii foarte ridicate pe baza contribuției importante aduse în anii de muncă, în timp ce domeniile slab remunerate rămân cu pensii foarte mici. Chiar dacă vorbim de același număr de ani lucrați, între un specialist din IT și un angajat din HoReCa poate apărea o diferență de 18.000 de lei la pensie.

