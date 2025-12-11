Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.386. Kievul a trimis Casei Albe ultima sa versiune a planului de pace

11 dec. 2025, 08:31, Actualitate
Kievul a trimis Washingtonului ultima sa versiune a planului de pace / Sursa FOTO: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat joi, 11 decembrie 2025, în a 1.386-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina a trimis Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de pace de a pune capăt războiului cu Rusia, au confirmat pentru AFP doi oficiali apropiați dosarului. Kievul a trimis deja Washingtonului noua versiune a planului” de încheiere a conflictului, a declarat un oficial ucrainean cu rang înalt, fără a oferi detalii suplimentare.

Petrolier rus, lovit de drone ucrainene

Drone navale ucrainene au lovit un petrolier ce face parte din „flota fantomă” a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, în drumul său către portul Novorossiisk, informează Reuters.

Petrolierul „Dashan” naviga cu viteză maximă, cu transponderele închise, și a fost avariat critic în atacul în care s-au produs explozii puternice la pupa sa, a declarat un reprezentant al Serviciului de securitate ucrainean.

„Flota fantomă” a Rusiei este formată din petroliere și nave-cargo pe care Moscova le folosește pentru a ocoli sancțiunile economice impuse de Occident în contextul războiului din Ucraina

