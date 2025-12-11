Prima pagină » Actualitate » -20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră

-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră

11 dec. 2025, 07:58, Actualitate
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră

România s-ar putea confrunta luna aceasta cu unul dintre cele mai dure episoade de iarnă din ultimele decenii. Prognoza Accuweather pentru finalul lunii decembrie 2025 indică temperaturi extreme. Astfel, în zonele depresionare din estul Transilvaniei se va ajunge la -20 de grade Celsius.

„Iarna secolului”, cum i s-a pus eticheta, este tot mai aproape, iar datele meteorologilor confirmă că urmează zile destul de grele, din punct de vedere termic.

Efectul unui vortex polar slăbit

Toate aceste valori extrem de scăzute apar pe fondul avertismentelor meteorologilor europeni, care analizează de câteva săptămâni ce efect va avea asupra vremii slăbirea vortexului polar. Sunt așteptate perioade de ger năprasnic până la finalul acestei luni, în special după perioada sărbătorilor.

Specialiștii în climatologie atrag atenția că în atmosferă se întâmplă ceva neobișnuit, care favorizează transportul maselor de aer arctic către Europa continentală. Vortexul polar, un ciclon uriaș de aer rece format în zonele polare, joacă un rol crucial în menținerea gerului în regiunea arctică. Dar când vortexul slăbește, aerul foarte rece începe să coboare rapid spre regiuni vaste din sud.

Europa Centrală și de Est se află chiar pe traiectoria acestor valuri de frig, iar România este una dintre țările vizate de apariția unor fenomene extreme. Experții spun că episoadele cele mai dure ar putea apărea în centrul și estul țări.

Prognoza pentru finalul lui decembrie

Așa cum se vede în imaginea de mai jos, meteorologii Accuweather spun că în zilele de 29 și 30 decembrie vor fi temperaturi minime care coboară până la -20 de grade Celsius în Miercurea Ciuc. În acea perioadă sunt așteptate și episoade de ninsoare slabă.

Dacă tendințele atmosferice se mențin, începutul lunii ianuarie ar putea marca intrarea într-o

Dacă aceste temperaturi se confirmă, vorbim despre cea mai rece perioadă de iarnă din ultimii ani.

Până atunci, meteorologii europeni că vom avea un Crăciun cu vreme relativ blândă, favorizată de temperaturi apropiate de media perioadei. După sărbători, însă, vortexul polar slăbit ar putea pune în mișcare un val de frig intens, iar treptat acesta va coborî spre centrul și sudul continentului.

În acest an, fenomenul La Niña este, deja, activ și, potrivit specialiștilor, va persista până în februarie 2026. În general, acest fenomen aduce o răcire a vremii în Europa și apare atunci când temperaturile la suprafața Oceanului Pacific sub medie.

Cu alte cuvinte, La Niña pot crea condițiile ideale pentru instalarea unei ierni severe.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 11 Decembrie, calendarul zilei: Gianni Morandi împlinește 81 de ani. Ziua internațională a munților
07:15
11 Decembrie, calendarul zilei: Gianni Morandi împlinește 81 de ani. Ziua internațională a munților
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR înghite PSD-ul la ora actuală. În fiecare clipă de asociere cu o guvernare catastrofală, electoratul PSD se topește
06:30
Valentin Stan: AUR înghite PSD-ul la ora actuală. În fiecare clipă de asociere cu o guvernare catastrofală, electoratul PSD se topește
EXCLUSIV Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei”
05:00
Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei”
DEZVĂLUIRI Secretele „eliberării” din România a fraților Tate, dezvăluite de The New York Times. Ce au aflat jurnaliștii despre Andrew Tate și fiul mic al președintelui Donald Trump
05:00
Secretele „eliberării” din România a fraților Tate, dezvăluite de The New York Times. Ce au aflat jurnaliștii despre Andrew Tate și fiul mic al președintelui Donald Trump
Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump
23:23
Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Niciun stat nu vrea să plece din Uniune, ci se vrea reformarea Uniunii Europene”
22:30
Dan Dungaciu: „Niciun stat nu vrea să plece din Uniune, ci se vrea reformarea Uniunii Europene”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Băuturile energizante pot crește riscul de accident vascular cerebral
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „A fost o luptă între americani și francezi pentru controlul asupra României”
08:00
Adrian Severin: „A fost o luptă între americani și francezi pentru controlul asupra României”
Scandalul salariului minim. Guvernul Bolojan nu vrea să-l crească, deși este cel mai mare beneficiar. Sindicatele cer o majorare de 300 de lei, patronatele se opun. Cine câștigă și cine pierde din creșterea salariului minim
08:00
Scandalul salariului minim. Guvernul Bolojan nu vrea să-l crească, deși este cel mai mare beneficiar. Sindicatele cer o majorare de 300 de lei, patronatele se opun. Cine câștigă și cine pierde din creșterea salariului minim
SPORT FCSB, probleme de lot înaintea meciului cu Feyenoord. „Trei o să fie pe bancă”
07:44
FCSB, probleme de lot înaintea meciului cu Feyenoord. „Trei o să fie pe bancă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Avem cel mai anti-business Guvern din istoria modernă a României”
07:30
Dan Dungaciu: „Avem cel mai anti-business Guvern din istoria modernă a României”
SPORT FCSB – Feyenoord. Robin van Persie, replică senzațională despre Gigi Becali
07:20
FCSB – Feyenoord. Robin van Persie, replică senzațională despre Gigi Becali
CONTROVERSĂ Privatizare contra cost în Rusia. The Insider: „Vadim Yakovenko, șeful Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat, pe statul de plată al prietenului lui Putin, miliardarul Arkady Rotenberg”
07:00
Privatizare contra cost în Rusia. The Insider: „Vadim Yakovenko, șeful Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat, pe statul de plată al prietenului lui Putin, miliardarul Arkady Rotenberg”

Cele mai noi