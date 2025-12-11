-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră

România s-ar putea confrunta luna aceasta cu unul dintre cele mai dure episoade de iarnă din ultimele decenii. Prognoza Accuweather pentru finalul lunii decembrie 2025 indică temperaturi extreme. Astfel, în zonele depresionare din estul Transilvaniei se va ajunge la -20 de grade Celsius.

„Iarna secolului”, cum i s-a pus eticheta, este tot mai aproape, iar datele meteorologilor confirmă că urmează zile destul de grele, din punct de vedere termic.

Efectul unui vortex polar slăbit

Toate aceste valori extrem de scăzute apar pe fondul avertismentelor meteorologilor europeni, care analizează de câteva săptămâni ce efect va avea asupra vremii slăbirea vortexului polar. Sunt așteptate perioade de ger năprasnic până la finalul acestei luni, în special după perioada sărbătorilor.

Specialiștii în climatologie atrag atenția că în atmosferă se întâmplă ceva neobișnuit, care favorizează transportul maselor de aer arctic către Europa continentală. Vortexul polar, un ciclon uriaș de aer rece format în zonele polare, joacă un rol crucial în menținerea gerului în regiunea arctică. Dar când vortexul slăbește, aerul foarte rece începe să coboare rapid spre regiuni vaste din sud.

Europa Centrală și de Est se află chiar pe traiectoria acestor valuri de frig, iar România este una dintre țările vizate de apariția unor fenomene extreme. Experții spun că episoadele cele mai dure ar putea apărea în centrul și estul țări.

Prognoza pentru finalul lui decembrie

Așa cum se vede în imaginea de mai jos, meteorologii Accuweather spun că în zilele de 29 și 30 decembrie vor fi temperaturi minime care coboară până la -20 de grade Celsius în Miercurea Ciuc. În acea perioadă sunt așteptate și episoade de ninsoare slabă.

Dacă tendințele atmosferice se mențin, începutul lunii ianuarie ar putea marca intrarea într-o

Dacă aceste temperaturi se confirmă, vorbim despre cea mai rece perioadă de iarnă din ultimii ani.

Până atunci, meteorologii europeni că vom avea un Crăciun cu vreme relativ blândă, favorizată de temperaturi apropiate de media perioadei. După sărbători, însă, vortexul polar slăbit ar putea pune în mișcare un val de frig intens, iar treptat acesta va coborî spre centrul și sudul continentului.

În acest an, fenomenul La Niña este, deja, activ și, potrivit specialiștilor, va persista până în februarie 2026. În general, acest fenomen aduce o răcire a vremii în Europa și apare atunci când temperaturile la suprafața Oceanului Pacific sub medie.

Cu alte cuvinte, La Niña pot crea condițiile ideale pentru instalarea unei ierni severe.

