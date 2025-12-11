FCSB – Feyenoord, din etapa șase a grupei din Europa League, se desfășoară joi, de la ora 22:00.

FCSB e pe locul 31 în grupă, cu trei puncte după primele cinci etape, singura victorie fiind cu Go Ahead Eagles, 1-0. Feyenoord are trei puncte, locul 30, având o victorie cu Panathinaikos, 3-1.

Doar cu un succes în meciul de diseară FCSB sau Feyenoord mai au șanse să se califice în faza superioară a Europa League.

FCSB, probleme de lot înaintea meciului cu Feyenoord. „Trei o să fie pe bancă”

„Suntem vreo 14. Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre. Trebuie să baţi toate echipele ca să câştigi. Dacă baţi Feyenoord în condiţiile astea, orice e posibil. Poţi să baţi şi la Zagreb, poţi să o baţi şi pe Fener, dar şansele sunt minime. A fost o echipă anul trecut care a rămas acasă cu 11 puncte. Cu 10 puncte nu te califici”, a spus Mihai Stoica, oficial FCSB, la Prima Sport.

„Ngezana este 100% apt de joc, iar Bîrligea este clar că nu va juca”

Elias Charalambous a explicat: „Ngezana este 100% apt de joc, iar Bîrligea este clar că nu va juca. În ceea ce îl privește pe Miculescu, el are șanse destul mici de a intra, vom vedea după antrenament cum se prezintă și vom lua o decizie împreună cu medicii. Vom încerca să ne descurcăm cu jucătorii pe care îi avem. Sigur că nu e ușor atunci când îți lipsesc jucători, dar nu avem ce face decât să găsim soluții”.

„Van Persie (n.red. – antrenorul formației olandeze) este un nume mare în fotbalul. Se știe că eu sunt un suporter al formației Arsenal, așa că van Persie a fost un jucător care mi-a plăcut mult. Dar meciul nu are legătură cu mine sau el, are legătură cu echipele noastre. Tratăm meciul cu mare seriozitate pentru că este poate ultima șansă de a câștiga puncte în această grupă. Așa că vom încerca să câștigăm puncte pentru a păstra șanse în următoarele meciuri. Suntem în aceeași situație cu Feyenoord, avem câte trei puncte. Așa că eu cred că echipa care va câștiga va avea șanse să continue. Sperăm să fim noi acea echipă”, a mai spus antrenorul FCSB despre meciul cu Feyenoord.