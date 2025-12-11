Prima pagină » Actualitate » ACCIDENT pe DEx 12, după ce un TIR încărcat cu sucuri a lovit un parapet și a rămas oprit de-a latul șoselei. Traficul spre Craiova, blocat complet

Mihai Tănase
11 dec. 2025, 08:23, Actualitate
Foto: Facebook/Ambulanța - Imagine cu rol ilustrativ

Un accident rutier produs joi dimineață pe DEx 12, în județul Argeș, a blocat complet sensul de mers spre Craiova, după ce un TIR încărcat cu sucuri a lovit parapetul median și a rămas imobilizat pe șosea.

Traficul este blocat joi dimineață pe DEx 12 Craiova – Pitești, în zona localității Cerbu, județul Argeș, după ce un autotren încărcat cu sucuri a pierdut controlul direcției, a lovit parapetul median și a rămas de-a latul carosabilului, scrie Mediafax.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul este blocat joi dimineață pe DEx 12 Craiova–Pitești, la kilometrul 111, în dreptul localității Cerbu (județul Argeș), după ce un autotren încărcat cu sucuri a lovit parapetul median și a rămas imobilizat pe carosabil.

Polițiștii au anunțat că nu s-au înregistrat victime, însă poziția vehiculului face imposibilă deplasarea pe acest sens de mers. „Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Craiova și se estimează reluarea normală a circulației după ora 08:00”, a transmis Centrul Infotrafic.

Echipaje de poliție și intervenție se află la fața locului pentru degajarea șoselei și dirijarea traficului.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor, mai ales în condițiile în care în zonă se pot forma coloane.

