Valentin Stan: AUR înghite PSD-ul la ora actuală. În fiecare clipă de asociere cu o guvernare catastrofală, electoratul PSD se topește

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum electoratul PSD migrează tot mai tare spre AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: PSD-ul, ca electorat, se mută la AUR în pas alergător. Astăzi, repet, astăzi, dacă iese Grindeanu și anunță, ne-am retras din Coaliție, PSD-ul este în continuare în descompunere fizică pe cel puțin un an de zile de acum încolo.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum electoratul PSD migrează tot mai tare spre AUR. Acesta a început prin a spune că în competiția pentru București, nici PSD, nici AUR nu aveau avantaj. Istoricul sesizează că deși erau impedimente pentru Anca Alexandrescu, aceasta a ieșit peste Daniel Băluță. Jurnalistul observă o descompunere a electoratului PSD.