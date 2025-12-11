Valentin Stan: AUR înghite PSD-ul la ora actuală. În fiecare clipă de asociere cu o guvernare catastrofală, electoratul PSD se topește

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum electoratul PSD migrează tot mai tare spre AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum electoratul PSD migrează tot mai tare spre AUR. Acesta a început prin a spune că în competiția pentru București, nici PSD, nici AUR nu aveau avantaj. Istoricul sesizează că deși erau impedimente pentru Anca Alexandrescu, aceasta a ieșit peste Daniel Băluță. Jurnalistul observă o descompunere a electoratului PSD.
Dacă te uiți la bazinul electoral al AUR, care a tot crescut și-l pui lângă bazinul electoral al PSD, la București, nici unii, nici alții nu sunt favoriți în București. Așa că ai să ajungi ușor la concluzia că peste impedimentul ăsta, consemnul lui Georgescu, nu mergeți la vot, apariția, totuși, a unui candidat suveranist care vine, micuțul… Și era armagedonul gândirii care a anunțat, băi, să vină preoteasă aia, că așa îi spunea el Ancăi… Preoteasa trebuia să iasă undeva pe locul 15, așa-i zicea el, iar preoteasă a ieșit pe locul doi împotriva consemnului și împotriva PSD-ului. Pentru că micuțul Băluță e sub ea, adică departe în jos. Ce vreau să spun eu este următorul lucru, Marius… PSD-ul, ca electorat, se mută la AUR în pas alergător. Ceea ce băieții ăștia dau impresia că n-au înțeles sau că nu înțeleg. Deci aurul înghite PSD-ul la ora actuală. Și fiecare clipă în care PSD-ul rămâne asociat cu o guvernare catastrofală, electoratul PSD se topește. Astăzi, repet, astăzi, dacă iese Grindeanu și anunță, ne-am retras din Coaliție, PSD-ul este în continuare în descompunere fizică pe cel puțin un an de zile de acum încolo.