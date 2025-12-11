Mitică Dragomir, fostul șef LPF și autointitulat „Oracolul din Bălcești”, prevestește cine este politicianul momentului care ar putea deveni președintele României, imediat după încheierea mandatului lui Nicușor Dan.

După alegerile pentru Primăria Capitalei, desfășurate duminică, 7 decembrie, care s-au încheiat cu o victorie clară pentru Ciprian Ciucu (PNL), care a obținut peste 36% din voturi, într-un scrutin cu o prezență de numai 32,64%, cea mai scăzută de după 1989, Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dat verdictul.

Dragomir a comentat rezultatul scrutinului la iAMsport.ro și s-a arătat convins că bucureștenii au făcut o alegere „valoroasă” pentru Capitală. Mai mult, el a mers până la a afirmă că Ciprian Ciucu ar putea ajunge la Cotroceni.

„A ieșit un profesionist, un om gospodar, au fost mulți valoroși, Anca Alexandrescu, Daniel Băluță, dar bucureștenii au ales un tânăr de perspectivă, iar dacă nu va face greșeli mari, poate fi președintele țării!”, a declarat Dragomir.

Fostul oficial din fotbal a comentat și situația sportului românesc, spunând că declinul vine din lipsa investițiilor: „Nu cred că el poate face ceva pentru fotbalul românesc pentru că guvernații noștri pun stop, nu se pricepe niciunul, doar Năstase, când a fost sus, a făcut. Sportul în România nu-și mai revine pentru că nu sunt bani, avem puțini milionari, iar fonduri cu bani mulți nu se găsesc”.

Rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei

Scrutinul de duminică a fost câștigat la pas de Ciprian Ciucu (PNL), care a adunat 36,16% din numărul de voturi exprimate, urmat de Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, care s-a clasat pe poziția secundă cu 21,94%. Pe locul 3 s-a clasat Daniel Băluță (PSD) cu 20,51%, urmat de Cătălin Drulă (USR) cu 13,90% și Ana Ciceală (SENS) cu doar 5,85%.

Din totalul de 1.807.213 alegători înscriși pe liste, la urne s-au prezentat 589.919 alegători, reprezentând o prezență de 32,64%.

Ciucu: „Proiectul vieții mele este Bucureștiul”

Deși Mitică Dragomir îl vede drept posibil viitor președinte al României, Ciprian Ciucu spune că nu ia în calcul o astfel de candidatură, cel puțin nu acum. Liberalul susține că este concentrat exclusiv pe mandatul său la Capitală.