Prima pagină » Știri politice » Cine va fi viitorul președinte al României. Previziunea făcută de un celebru milionar

Cine va fi viitorul președinte al României. Previziunea făcută de un celebru milionar

Mihai Tănase
11 dec. 2025, 08:48, Știri politice
Cine va fi viitorul președinte al României. Previziunea făcută de un celebru milionar
Foto: Facebook

Mitică Dragomir, fostul șef LPF și autointitulat „Oracolul din Bălcești”, prevestește cine este politicianul momentului care ar putea deveni președintele României, imediat după încheierea mandatului lui Nicușor Dan.

După alegerile pentru Primăria Capitalei, desfășurate duminică, 7 decembrie, care s-au încheiat cu o victorie clară pentru Ciprian Ciucu (PNL), care a obținut peste 36% din voturi, într-un scrutin cu o prezență de numai 32,64%, cea mai scăzută de după 1989, Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dat verdictul.

Dragomir a comentat rezultatul scrutinului la iAMsport.ro și s-a arătat convins că bucureștenii au făcut o alegere „valoroasă” pentru Capitală. Mai mult, el a mers până la a afirmă că Ciprian Ciucu ar putea ajunge la Cotroceni.

„A ieșit un profesionist, un om gospodar, au fost mulți valoroși, Anca Alexandrescu, Daniel Băluță, dar bucureștenii au ales un tânăr de perspectivă, iar dacă nu va face greșeli mari, poate fi președintele țării!”, a declarat Dragomir.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Fostul oficial din fotbal a comentat și situația sportului românesc, spunând că declinul vine din lipsa investițiilor: „Nu cred că el poate face ceva pentru fotbalul românesc pentru că guvernații noștri pun stop, nu se pricepe niciunul, doar Năstase, când a fost sus, a făcut. Sportul în România nu-și mai revine pentru că nu sunt bani, avem puțini milionari, iar fonduri cu bani mulți nu se găsesc”.

Rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei

Scrutinul de duminică a fost câștigat la pas de Ciprian Ciucu (PNL), care a adunat 36,16% din numărul de voturi exprimate, urmat de Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, care s-a clasat pe poziția secundă cu 21,94%. Pe locul 3 s-a clasat Daniel Băluță (PSD) cu 20,51%, urmat de Cătălin Drulă (USR) cu 13,90% și Ana Ciceală (SENS) cu doar 5,85%.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Din totalul de 1.807.213 alegători înscriși pe liste, la urne s-au prezentat 589.919 alegători, reprezentând o prezență de 32,64%.

Ciucu: „Proiectul vieții mele este Bucureștiul”

Deși Mitică Dragomir îl vede drept posibil viitor președinte al României, Ciprian Ciucu spune că nu ia în calcul o astfel de candidatură, cel puțin nu acum. Liberalul susține că este concentrat exclusiv pe mandatul său la Capitală.

„Voi munci pe brânci pentru proiectul vieții mele: Bucureștiul pus la punct, pentru următorii 10 ani”, a transmis Ciucu după victoria la Primărie.

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea online a „Coaliției de Voință”
10:59
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea online a „Coaliției de Voință”
CONTROVERSĂ MAGA răstoarnă politica în Balcani. Noua țintă: Bosnia și Herțegovina
05:45
MAGA răstoarnă politica în Balcani. Noua țintă: Bosnia și Herțegovina
NEWS ALERT După magistrați, Ilie Bolojan lovește și în personalul militar. Angajații din MAI și ministerul Apărării, vizați de legea pensiilor speciale
22:04
După magistrați, Ilie Bolojan lovește și în personalul militar. Angajații din MAI și ministerul Apărării, vizați de legea pensiilor speciale
FLASH NEWS Bolojan dă replică la acuzațiile AUR legate de contractele cu OMV: „România câștigă mai mult ca țară”
21:48
Bolojan dă replică la acuzațiile AUR legate de contractele cu OMV: „România câștigă mai mult ca țară”
FLASH NEWS Bolojan, mulțumit că Buzoianu a scăpat cu funcția intactă, după dezastrul de la Paltinu: „Deciziile ministrului reflectă răspunderea celor implicați”
21:35
Bolojan, mulțumit că Buzoianu a scăpat cu funcția intactă, după dezastrul de la Paltinu: „Deciziile ministrului reflectă răspunderea celor implicați”
POLITICĂ Bolojan ia de la persoanele cu handicap ca să acopere deficitul bugetar: „Facilități în exces. Orice persoană trebuie să contribuie”
21:17
Bolojan ia de la persoanele cu handicap ca să acopere deficitul bugetar: „Facilități în exces. Orice persoană trebuie să contribuie”
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Studiu: Din ce țări să nu cumperi o mașină la mâna a doua
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care a fost prima carte scrisă?
ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
11:34
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
11:26
Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
ACTUALITATE Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
11:11
Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
VIDEO Ion Cristoiu: „Bolojenista Adriana Săftoiu întoarce TVR la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”
11:06
Ion Cristoiu: „Bolojenista Adriana Săftoiu întoarce TVR la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”
ECONOMIE Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”
11:06
Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”
10:59
Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”

Cele mai noi