Dan Dungaciu: „Bombardamentele asupra rafinăriilor Iranului ridică prețul, dar și tensiunea din Orientul Mijlociu”

Analistul politic Dan Dungaciu a atras atenția, în emisiunea Marius Tucă Show de miercuri seară, asupra riscurilor ca mișcarea regională să devină „mai amplă", pe fondul bombardamentelor recente fără precedent asupra rafinăriilor din Iran.

„În Arabia Saudită s-au auzit bombe cu o intensitate aproape fără precedent”, a precizat analistul, subliniind că aceste evenimente indică faptul că războiul nu se apropie de sfârșit și că părțile nu sunt pregătite pentru negocieri. „Lucrurile sunt complicate, în termenul unei intuiri a sfârșitului războiului”, a adăugat el.

Dungaciu a mai interpretat cererea americanilor de a utiliza baza de la Mihail Kogălniceanu ca un semn clar că, conflictul va continua, nu se va încheia.

„Dacă americanii aveau conștiința faptului că războiul e pe sfârșite, probabil că nu veneau să ne caute. Ăsta nici nu este un semn de terminare a războiului, dimpotrivă, a spus el.

Marius Tucă a citat din „Le Monde”, subliniind că Zelenski acuză direct regimul de la Teheran că a contribuit activ la perfecționarea tacticilor de atac împotriva Ucrainei, inclusiv învățându-i pe ruși „cum să-i ucidă pe ucraineni”. În final, analistul Dan Dungaciu a precizat că aceste acuzații fac parte dintr-un efort mai larg de a menține atenția globală asupra războiului din Ucraina.