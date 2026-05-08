După ce un bărbat care își bătuse nevasta și își abuzase sexual două dintre fiice s-a spânzurat în închisoarea din Botoșani, a ieșit la suprafață că deținutul era, de fapt, unul dintre cei mai mari prădători sexuali români. El a avut cinci fete, iar toate au fost agresate sexual în copilărie. Mai mult, una dintre ele a și murit după ce s-a aruncat în fața trenului.

Gardienii care erau de tură în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Penitenciarul Botoșani, au fost alarmați de mai mulți deținuți care au anunțat că unul dintre colegii de cameră, care se afla în arest preventiv, s-a spânzurat de cuier.

Ce scria în biletul de adio

Bărbatul a fost resuscitat într-o primă fază, însă, câteva ore mai târziu, a decedat la spital.

Potrivit unor surse judiciare, Mircea Tarabas, în vârstă de 56 de ani, lăsase un bilet de adio în care, pe de o parte, își cerea iertare pentru gestul său și pe de altă parte o acuza pe soția lui, Florica, de faptul că ar fi dat la Poliție declarații false cu privire la el.

Pedofilul, denunțat de soție

Sursele Gândul au afirmat că, în cursul lunii aprilie, pe numele lui Tarabas a fost emis un ordin de protecție și a fost nevoit să plece din căminul conjugal, situat în comuna Manoleasa. În timp ce era izolat de familie, cu brățară la picior, soția a prins curaj și a spus polițiștilor că, la băutură, le-a abuzat sexual pe cele două fiice adolescente.

După audierea fetelor, Tarabas a fost arestat preventiv și, după o perioadă în care a stat în arestul IPJ Botoșani, a fost transferat la Penitenciarul Botoșani. În detenție, agresorul sexual nu ar fi primit pachete de la nimeni, în schimb ar fi fost ajutat cu sume modice de una dintre surorile lui.

Filmul ororilor

O investigație Gândul a scos la lumină faptul că, de fapt, Mircea Tarabas nu le-a abuzat sexual doar pe cele două fete mici, pe care le mai avea acasă. Surse apropiate familiei au dezvăluit că Mircea Tarabas a avut șapte copii, dintre care doi băieți și cinci fete.

Toate fetele ar fi fost victimele tatălui lor în copilărie, care, după ce consuma alcool, își bătea toată familia cu o cruzime de neimaginat, iar pe fetițe le agresa și sexual.

Pe acest fond, Mihaela, una dintre fete, nu a putut trăi cu ceea ce i s-a întâmplat. Împlinise vârsta de 16 ani când a murit călcată de tren. Decesul Mihaelei a fost tratat ca un accident, însă membrii familiei sale au știu foarte bine că fata s-a sinucis.

De altfel, în timpul unor scandaluri, Florica Tarabas i-ar fi strigat soțului ei că „Mihaela a murit din cauza lui”.

Polițiștii ar fi știut ce face Mircea Tarabas

În același timp, surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că judiciariștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești ar fi știut ce se întâmplă în casa familiei Tarabas, însă nu ar fi luat nicio măsură împotriva bărbatului. Și asistenții sociali ai Direcției pentru Protecția Copilului știau, drept pentru care ar fi încercat să instituționalizeze copiii, însă nu ar fi reușit.

Pe acest fond, situația ar fi fost supravegheată de Poliție, însă fără ca Mircea Tarabas să fie deranjat, astfel că și-a putut abuza mai departe fetele.

Chiar ar fi existat și un dosar care privea fapte de agresiune sexuală, înregistrat la nivelul IPJ Botoșani, doar că ancheta a fost îngreunată deoarece structura care instrumenta dosarul ar fi fost desființată.

În consecință, cercetările ar fi fost întrerupte pentru o perioadă, până când ar fi fost reluate de alți anchetatori.

