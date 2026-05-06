AUR propune un nou plan de guvernare. Scăderea TVA, diminuarea impozitării salariului minim și reducerea taxării muncii

Ruxandra Radulescu
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune, în planul său de guvernare, o serie de măsuri fiscale și economice menite să stimuleze mediul de afaceri și să reducă evaziunea fiscală, potrivit materialelor prezentate public, transmite Mediafax.

Printre principalele măsuri prezentate de Petrișor Peiu se numără simplificarea sistemului fiscal pentru antreprenori, inclusiv introducerea unui credit fiscal și reintroducerea impozitului forfetar sau pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi, până la un prag de 500.000 de euro. Formațiunea propune și stabilirea unui nivel de 1,25% pentru impozitul pe cifra de afaceri, precum și adoptarea unui nou Cod Fiscal, stabil pentru cel puțin cinci ani, fără modificări frecvente.

De asemenea, planul include limitarea controalelor autorităților la unul pe an pentru firmele fără probleme grave, în ideea de a reduce presiunea administrativă asupra mediului privat.

Introducerea taxării inverse pentru diminuarea evaziunii fiscale

În ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, AUR propune introducerea taxării inverse a TVA, eliminarea deductibilităților pentru operațiuni considerate optimizări fiscale în cazul marilor companii și revenirea treptată la niveluri anterioare de taxare, precum TVA de 19%, TVA redus de 9% și impozit pe dividende de 8%.

Reducerea taxării muncii pentru contractele part-time

Totodată, partidul susține reducerea taxării muncii, în special pentru contractele part-time, elevi, studenți și persoane de peste 65 de ani, precum și diminuarea impozitării salariului minim.

Măsurile sunt prezentate de AUR ca parte a unei strategii mai ample de stimulare a economiei și creștere a veniturilor bugetare prin reducerea evaziunii și încurajarea activității antreprenoriale.

