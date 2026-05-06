Cursul euro lovește piața imobiliară: o casă se poate scumpi cu peste 20.000 de lei într-o săptămână, iar creditele devin mai greu de obținut

Ne aflăm într-o perioadă în care tot mai multe persoane apelează la credite pentru a-și putea permite să cumpere o locuință. Este și situația ieșenilor, unde prețul unei case poate urca cu peste 20.000 de lei în doar o săptămână.

Chiar dacă prețurile sunt stabile în euro, deprecierea leului duce automat la costuri mai ridicate pentru cei care vor să cumpere o casă prin credit. Un exemplu concret arată că o locuință de aproximativ 216.000 de euro a devenit mai scumpă cu circa 23.000 de lei în doar o săptămână, exclusiv din cauza variației cursului valutar. În același timp, suma necesară pentru credit a crescut cu aproape 20.000 de lei, relatează Ziarul de Iași.

Astfel, și ratele cresc, pentru că suma necesară împrumutată de oameni este mai mare. Din această cauză, cerințele băncilor sunt, și ele, mai ridicate. Este nevoie și de un salariu mai consistent pentru că banca cere un venit mai ridicat.

„Instabilitatea politică se reflectă rapid în economie, inclusiv prin presiune asupra cursului valutar, care a depășit pragurile cu care piața era obișnuită în ultimii ani. Pentru clienții care urmează să acceseze o finanțare, deprecierea leului poate însemna nu doar rate mai mari, ci și venituri eligibile mai ridicate, forțând reluarea procesului de analiză bancară sau suplimentarea avansului”, a explicat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance, scrie Ziarul de Iași.

