Care este cea mai mare comoară descoperită cu detectorul de metale, în România. Are 55 kg și a fost evaluată la 500.000 euro

Cea mai mare și impresionantă comoară descoperită vreodată de un detectorist amator în România este Tezaurul de la Golești, județul Vâlcea. Această descoperire remarcabilă a avut loc în septembrie 2013 și rămâne un punct de referință pentru comunitatea pasionaților de detecție de metale din țară. După ce a fost evaluat de specialiști, tezaurul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai mari depozite monetare otomane găsite pe teritoriul României.

Comoara conține peste 47.000 de monede de argint (aspri otomani), iar întregul lot cântărea aproximativ 55 de kilograme. Monedele datează din prima jumătate a secolului al XV-lea, majoritatea fiind emise în timpul domniei sultanului Murad al II-lea. Se crede că această sumă uriașă reprezenta probabil tribut care a fost îngropat în grabă pentru a fi protejat în timpul conflictelor frecvente din acea epocă.

Imediat după descoperire, bazându-se pe numărul uriaș de monede (peste 47.000) și greutatea de aproape 55 kg de argint, experții și media au estimat valoarea tezaurului la aproximativ 500.000 de euro.

Cine a găsit comoara

Iulian Enache, cel care a găsit comoara, avea 34 de ani atunci când a făcut marea descoperire. El a mărturisit că este una dintre pasiunile sale și că nu a așteptat vreodată un câștig.

„Mai fusesem pe câmp, chiar acolo, în zona aceea. Nimic. E drept că-i destul de întinsă și n-ai cum s-o acoperi foarte repede. Periam cu detectorul și, deodată, îmi dă semnal bun. Scormonesc și dau de prima monedă de argint, chiar în marginea drumului pe care venisem. Mă uit, o șterg de pământ și îmi dau seama că e cea mai veche monedă pe care o găsisem până atunci; și încă de argint.

Vă dați seama ce bucurie pe mine! Prima mea monedă otomană. Caut iar în jur. Nimic. Am inspirația să ies de pe drum și s-o iau la dreapta. Cobor o pantă de vreo doi metri. Aparatul țiuie iar. Al doilea semnal, a doua monedă. Să fi fost ca la 40 de metri de prima”, a relatat Iulian Enache pentru Gândul.

