Valentin Stan: Nu Israelul pune în pericol pacea și securitatea internațională prin arma nucleară, ci Iranul face asta

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Iranul este o amenințare planetară, în timp ce Israelul, chiar și cu bombă atomică, nu ar fi.

Valentin Stan: Asta este o rezoluție a Consiliului de Securitate care a trecut, ceea ce înseamnă că nici China, nici Rusia nu au blocat-o. Nu ne interesează cum s-au comportat. Au votat, nu ne interesează, n-au blocat-o. Dragii mei, Iranul este semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară. Israelul nu este.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Iranul este o amenințare planetară, în timp ce Israelul, chiar și cu bombă atomică, nu ar fi. Acesta a început prin a spune că foarte multă lume se întreabă de ce Israelul ar putea avea armă nucleară. Jurnalistul susține că Iranul a semnat Tratatului de Neproliferare Nucleară, în timp ce Israelul nu a făcut-o. Mai mult de atât, acesta susține că împotriva Israelului nu există rezoluții ale Consiliului de Securitate.