Valentin Stan: Nu Israelul pune în pericol pacea și securitatea internațională prin arma nucleară, ci Iranul face asta

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Iranul este o amenințare planetară, în timp ce Israelul, chiar și cu bombă atomică, nu ar fiUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Asta este o rezoluție a Consiliului de Securitate care a trecut, ceea ce înseamnă că nici China, nici Rusia nu au blocat-o. Nu ne interesează cum s-au comportat. Au votat, nu ne interesează, n-au blocat-o. Dragii mei, Iranul este semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară. Israelul nu este.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Iranul este o amenințare planetară, în timp ce Israelul, chiar și cu bombă atomică, nu ar fi. Acesta a început prin a spune că foarte multă lume se întreabă de ce Israelul ar putea avea armă nucleară. Jurnalistul susține că Iranul a semnat Tratatului de Neproliferare Nucleară, în timp ce Israelul nu a făcut-o. Mai mult de atât, acesta susține că împotriva Israelului nu există rezoluții ale Consiliului de Securitate.

Foarte multă lume ne scrie și ne întreabă de ce israelienii au armă nucleară. Dar de ce israelienii? Dar de ce nu faceți emisiune cu Fâșia Gaza? Bun și astăzi vreau să arătăm foarte repede… Așa, să arătăm foarte repede care e diferența între Israel și Iran, în materie de arma nucleară. Pentru că nimeni nicăieri în România nu a făcut asta. Asta este o rezoluție a Consiliului de Securitate care a trecut, ceea ce înseamnă că nici China, nici Rusia nu au blocat-o. Nu ne interesează cum s-au comportat. Au votat, nu ne interesează, n-au blocat-o. Dragii mei, Iranul este semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară. Israelul nu este. Și acum fiți atenți la următorul lucru. Ce scrie în această rezoluție, care sta la baza cartei ONU? Este obligatorie pentru statele membre, fiind rezoluție a Consiliului de Securitate. Sunt mai multe astfel de rezoluții. Dau numai una, că nu apucăm să luăm pe toate. Și zice așa: acționând în temeiul articolul 41 din capitolul 7 al Cartei… Capitolul 7 din Carta ONU este capitolul care se referă la amenințări la adresa securității internaționale și acte de agresiune. În momentul în care faci trimitere la articolul 41, care înseamnă sancțiuni economice, decizia Consiliului de Securitate împotriva unei țări care încalcă dreptul internațional, din momentul ăla e o chestie de aritmetică? 41 e lângă 42. Iar articolul 42 este autorizarea Consiliului de Securitate pentru acțiune militară împotriva acelui stat care încalcă sub capitolul 7 din Cartă dreptul internațional. 41 e foarte grav și, repet, se referă la amenințări la adresa păcii, securității internaționale. Ce spune rezoluția? Iranul trebuie să ia fără întârziere măsurile cerute de Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Nu există nicio rezoluție a Consiliului de Securitate de tipul ăsta care să fie adresată Israelului. Ați înțeles? Nu există nicio rezoluție a Consiliului de Securitate care măcar să fie adoptată sub capitolul 7 din Cartă, încălcarea păcii și securității internaționale și care să aibă legătură cu vreo solicitare pe care acest for care gestionează securitatea planetară să adreseze statului Israel. Nu Israelul pune în pericol pacea și securitatea internațională, Orientul Mijlociu și planeta… Prin ce? Prin arma nucleară pe care o are sau nu o are. Oficial n-au declarat nimic. Iranul, însă, este cel care pune în pericol acea securitate.

