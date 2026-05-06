Marco Rubio avertizează China înaintea vizitei lui Trump la Beijing: „Nu vrem acțiuni destabilizatoare”

Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un avertisment ferm privind Taiwanul înaintea vizitei președintelui Donald Trump în China, într-un moment tensionat marcat de criza din Golf și relațiile sensibile dintre Washington și Beijing.

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat marți împotriva oricărei inițiative „destabilizatoare” legate de Taiwan, cu doar câteva zile înaintea vizitei oficiale pe care președintele Donald Trump urmează să o efectueze în China.

Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, în contextul în care tensiunile geopolitice dintre marile puteri rămân ridicate, iar Taiwanul continuă să fie unul dintre cele mai sensibile subiecte în relația dintre Washington și Beijing, scrie Bloomberg.com.

„Sunt sigur că Taiwanul va fi un subiect de discuție. Este întotdeauna”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. „Nu avem nevoie de acțiuni destabilizatoare în ceea ce privește Taiwanul”, a adăugat oficialul american.

Donald Trump merge la Beijing pentru întâlnirea cu Xi Jinping

Președintele Donald Trump este așteptat la Beijing în perioada 14-15 mai, unde va avea o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping, într-o vizită considerată crucială pentru relațiile dintre cele două superputeri.

Până în acest moment, atât Washingtonul, cât și Beijingul par hotărâte să împiedice escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu să afecteze summitul bilateral.

Iranul, aliat strategic și economic al Chinei, rămâne însă un punct sensibil în discuțiile dintre cele două state. Liderul de la Casa Albă a declarat recent că Xi Jinping se comportă „foarte respectuos” față de Statele Unite în privința războiului din Iran.

Mai mult, Donald Trump l-a descris pe liderul chinez drept „un tip grozav”, într-un ton neașteptat de cordial pentru relația tensionată dintre cele două administrații.

Suspiciuni privind sprijinul Chinei pentru Iran

Cu toate acestea, președintele american a sugerat recent, fără a oferi detalii concrete, că Beijingul ar fi putut ajuta Iranul să își refacă stocurile de armament.

China este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Teheranului și principalul cumpărător de petrol iranian. Potrivit companiei de analiză Kpler, peste 80% din exporturile de petrol iranian mergeau către China înainte de izbucnirea conflictului.

În paralel, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a ajuns la Beijing, unde urmează să poarte discuții cu omologul său chinez Wang Yi pe tema crizei din Golf, potrivit agențiilor iraniene Fars și Tasnim. Întâlnirea vine într-un moment delicat pentru echilibrul geopolitic global, cu SUA, China și Iran implicate într-un joc diplomatic și strategic cu implicații majore pentru regiune.

