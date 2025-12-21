Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Când Rubio i-a adus la masa negocierilor pe europeni, a aruncat totul în aer”

Dan Dungaciu: „Când Rubio i-a adus la masa negocierilor pe europeni, a aruncat totul în aer”

Serdaru Mihaela
21 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

În ediția din 17 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă pesimistă asupra conflictului din Ucraina, subliniind că negocierile diplomatice sunt o „mascaradă” care nu va duce la o rezolvare rapidă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Dan Dungaciu, Rusia nu va ceda teritoriile ocupate și va continua avansul lent, dar sigur, până la închiderea frontierei cu Polonia (Piansk), în timp ce Ucraina pierde teren din cauza fronturilor extinse.

„Deci rușii se vor duce peste tot, încet, încet, încet, cum se duc ei acuma. Avansul lor este încet, dar sigur”, spune Dungaciu.

Dan Dungaciu a criticat dur diplomația actuală, numind-o „mascaradă”. El a acuzat SUA prin figura lui Rubio de a fi dus europenii „la masă” doar pentru a arunca totul în aer, în timp ce europenii și rușii sunt în aceeași tabără, maeștrii în „învârtit vorbe”. Analistul a respins ideea unei păci rapide, afirmând că războiul „nu va rezista unei campanii mondiale” și va dura cel puțin până anul viitor.

 

Recomandarea video

Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Ea e Mălina, tânăra care a căzut de la etaj azi în Oradea! Era celebră
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
România și alte șase țări europene, responsabile de 90% din produse contrafăcute reținute în UE

Cele mai noi