Dan Dungaciu: „Când Rubio i-a adus la masa negocierilor pe europeni, a aruncat totul în aer”

În ediția din 17 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă pesimistă asupra conflictului din Ucraina, subliniind că negocierile diplomatice sunt o „mascaradă” care nu va duce la o rezolvare rapidă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Dan Dungaciu, Rusia nu va ceda teritoriile ocupate și va continua avansul lent, dar sigur, până la închiderea frontierei cu Polonia (Piansk), în timp ce Ucraina pierde teren din cauza fronturilor extinse.

„Deci rușii se vor duce peste tot, încet, încet, încet, cum se duc ei acuma. Avansul lor este încet, dar sigur”, spune Dungaciu.

Dan Dungaciu a criticat dur diplomația actuală, numind-o „mascaradă”. El a acuzat SUA prin figura lui Rubio de a fi dus europenii „la masă” doar pentru a arunca totul în aer, în timp ce europenii și rușii sunt în aceeași tabără, maeștrii în „învârtit vorbe”. Analistul a respins ideea unei păci rapide, afirmând că războiul „nu va rezista unei campanii mondiale” și va dura cel puțin până anul viitor.