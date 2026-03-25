Dan Dungaciu: „Cea mai importantă veste a negocierilor de pace din Iran este trimiterea lui Vance. Acesta poate să-l salveze pe Trump”

Într-o nouă ediție transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a discutat despre negocierile dintre Iran și Statele Unite privind încetarea focului în Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu este de părere că acceptul liderilor de la Teheran de a avea negocieri cu vicepreședintele SUA, J.D. Vance, reprezintă un avantaj enorm pentru Donald Trump, iar acesta mișcare poate restabili direcția actuală a curentului MAGA.

„Care-i strategia de comunicare a lui Donald Trump? El trebuie să țină prețurile jos. Dar, în acest moment, știe foarte bine că nu este nicio negociere. Se pregătește o negociere, iar cel mai important element în această negociere și un breaking news, dacă vreți, este trimiterea eventuală a lui J.D. Vance la negociere. Asta este o știre de ultimă oră, pentru că aici J.D. Vance își joacă cariera politică și îl poate salva pe Donald Trump. Poate să aducă cursul MAGA pe poziția corectă. Adică să oprească războiul. E indiscutabil.”

Invitatul afirmă că, în urma acțiunilor lui Donald Trump care nu au fost conforme cu promisiunile din campania electorală, un rezultat favorabil al acestor negocieri îi poate salva imaginea președintelui american în fața electoratului.