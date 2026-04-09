Dan Dungaciu: „Cel mai nefericit actor în războiul din Iran este Israelul ca urmare a armistițiului. Niciunul dintre obiectivele Israelului nu a fost atins”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum Israelul în acest război este cel mai neferit actor care nu și-a atins niciun obiectiv. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Va fi o negoicerie. Eu nu cred că această negociere nu este în niciun caz doar între cele două părți. Mai sunt și alți participanți, indirect cel puțin. Pentru că aduceți-vă aminte că atunci când strâmtoarea a fost închisă, unii au avut voie să treacă. Este clar că cel mai nefericit actor… Eu cred că toate speculațiile astea că Israelul a dus de nas America să intre în război și controlează America. Se văd astăzi cât sunt de lipsite de substanță, pentru că Israel a fost cel mai trist actor. Ca urmare a acestui armistițiu, a fost atacat fioros Bibi Netanyahu în Parlament de către liderii opoziției. Care a spus că nimic din obiectivele Israelului n-a fost, niciunul a fost atins. Israelul a spus că acordul nu se referă la sudul Libanului, ci doar la teritoriul Iranului. Pakistanul spune că se referă. Dar aici aici e o chestiune de interpretare și sigur că iranieni spun că se referă și la asta acuma.”, a declarat analistul.