Dan Dungaciu: „Consecința cu Groenlanda pe care Macron o știe este că teritoriile franceze de peste mări pot avea aceeași soartă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre problema de securitate a europenilor în raport cu Groenlanda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Problema României este să vorbească singurătate ca proasta în această… E un risc de securitate. Eu pot să îl înțeleg pe domnul Macron… Știți care va fi consecința cu Groenlanda, pe care domnul Macron o știe și în acest moment? Cred că sistemul francez acuma e un pic turbat. Pentru că toate teritoriile alea de peste mări, cum se numesc – Departamentul Francez, toate insulele acelea pe care ei le-au păstrat și care stau în Franța și nu prea stau. Când văd ce se întâmplă cu Groenlanda, zic bă și dacă vine cineva și îi ajută… Bă da, voi nu ați vrea să fiți ca Groenlanda? Ce va face domnul Macron? Cum se va apăra de tendințe care deja există, de rupere a Franței? Ce va face domnul Macron dacă își va pierde, cum să spun, aceste teritorii, care sunt zone strategice? Și atunci Franța, de asta tot ține de Groenlanda, pentru că nu se interesează… Îi doare în cot, iertați-mă, pe francezi de Groenlanda, în sine. Pe ei îi interesează teritoriile de peste mări ale Franței, pe care le văd pierdute. Și acum, problema lor este pe cât îl enervez pe Donald Trump? Îl enervezi pe Donald Trump pentru Ucraina și Trump să ne spună la revedere? Dar îl enervezi și pentru teritoriile mele… Și dacă îi trece cuiva, nu știu, zic și eu, prin cap să le spună ălora, care oricum voiau să se separe de francezi, ia separați-vă, că se poate Groenlanda. Luați steagul independenței și faceți ca groenlandezii. Deci, din punctul ăsta de vedere, problema de securitate pentru europeni, iertați-mă, e un dezastru.”, a explicat sociologul.